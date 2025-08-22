生き馬の目を抜く芸能界でスターダストプロモーションの勢いが止まらない。そして主役級の中堅俳優を取り揃える芸能事務所は、次代を背負って立つ若手俳優でも注目されている。

デイリー新潮は3月3日配信の「人気ドラマの『主演俳優』独占で笑いが止まらない『大手芸能事務所』とは？ NHKの大河と朝ドラにも起用が続き」で、スターダスト所属の男性俳優が大活躍していることを報じた。

たとえば、NHKの大河ドラマの主演は、現在放送中の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の横浜流星（28）に続き来年の「豊臣兄弟！」は仲野太賀（32）と、2年連続でスターダスト所属だ。

同じくNHKの朝ドラは、昨年前期の「虎に翼」でヒロイン（伊藤沙莉）の夫役を演じたのは仲野と岡田将生（36）、昨年後期の「おむすび」でヒロイン（橋本環奈）の夫役は佐野勇斗（27）、現在放送中の「あんぱん」でヒロイン（今田美桜）の夫役、つまりモデルとなった漫画家・やなせたかし氏を演じているのは北村匠海（27）と、いずれもスターダストの俳優だ。民放プロデューサーは言う。

「同じ事務所に所属する俳優が大河ドラマで連続して主演するのも異例ですが、朝ドラでヒロインの夫役を3作続けて4人が務めるなんて聞いたことがありません。スターダストの勢いを物語っています」

10月から放送される朝ドラ「ばけばけ」のモデルは小泉八雲ことイギリス人作家ラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツ。ヒロインは高石あかりが務めるが、さすがに今回ばかりは夫役を日本人が演じるわけにはいかない。

「ばけばけ」で沼化？

「ヒロインの夫役は真田広之が主演した米国制作の時代劇『SHOGUN 将軍』で日本語が堪能なポルトガル人司祭を演じたトミー・バストウが務めると発表されました。ただし、ヒロインがハーンに出会う前のキーマンとなりそうな雨清水三之丞を演じるのは、スターダスト所属の板垣李光人（りひと＝23）です」

「ばけばけ」でもヒロインの相手役がスターダストとは……。それにしても、実在の人物がモデルなのに聞いたことのない役名だ。

「『ばけばけ』には原作がなく、脚本家・ふじきみつ彦氏のオリジナルです。わずかな情報と役名しか発表されていない現状では想像するしかないのですが、板垣が演じる三之丞はヒロインの実弟ではないかといわれています。小泉セツは生まれてまもなく養女に出されるのですが、その家が没落して生家の工場で働くことになり、弟と仲がよかったそうです。NHKの発表によると、三之丞はヒロインが働く《仕事場に入り浸っている》そうですから、板垣こそ若き日のヒロインの相手役かもしれません」

小柄で中性的な板垣であれば、朝ドラファンの心をわしづかみにし、久しぶりに視聴者を“沼化”させる可能性もある。

「連ドラ初主演となった21年の『カラフラブル〜ジェンダーレス男子に愛されています。〜』（日本テレビ／読売テレビ制作）でも“ジェンダーレス男子”を演じていました。かわいい顔で性格もいいので、先輩俳優やスタッフからのウケもいい。根っからの後輩気質なんでしょうね」

彼が次代のスターダストの看板ということだろうか。

意外にベテラン

「そうなります。まだ23歳ですが、小学5年生の時にスターダストの第1回オーディションに合格したことで俳優デビューしています。つまり、2011年に文学座から移籍したスターダストのトップ・内野聖陽さん（56）と所属歴はあまり変わりません。15年にはNHK大河『花燃ゆ』で吉田松陰の幼少期を、18年には『仮面ライダージオウ』（テレビ朝日）で悪役を、19年には『神酒クリニックで乾杯を』（BSテレ東）で32歳の天才医師を演じ、演技力を高めてきました。今はスケジュールが全く取れない状況で、引っ張りだこです」

今期は「しあわせな結婚」（テレ朝）に出演中で、公開中の映画「ババンババンバンバンパイア」では吸血鬼（吉沢亮）に“純血”を守られる美少年役を演じている。

「10月には映画『ミーツ・ザ・ワールド』の公開が控え、芝居以外では日テレの報道番組『news zero』で水曜パートナーを務めています」

9月まで半年間の期限付きではあるものの、彼がパートナーを務めるのはこれが3回目。メインキャスターの藤井貴彦アナからは「リヒトさん」と呼ばれている。

「13日の放送ではかつて広島にあった毒ガス製造島を訪ね、被害者の遺族を取材していました。低い声の落ち着いた語り口で、報道番組を務めています。月曜キャスターの櫻井翔と同じ立ち位置ですね」

一見、旧ジャニーズ事務所の所属かと思うほどのルックスだ。

「彼と競合するのも、King & Princenの高橋海斗やtimeleszの佐藤勝利など旧ジャニーズのかわいい系でしょう。異性関係のトラブルを聞いたことがありませんし、ギャラも比較的安いそうです。となると、他の事務所にとっては脅威の存在でしょう」

