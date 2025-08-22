金曜ロードショー「3週連続夏はジブリ!!」は「崖の上のポニョ」！ 本日21時からノーカット放送
日本テレビは、「金曜ロードショー」にて映画「崖の上のポニョ」を、本日8月22日21時から放送する。ノーカット、15分拡大放送となり、放送時間は23時9分まで。
「金曜ロードショー」では「3週連続夏はジブリ!!」を実施中。第2週目となる今週は、2008年公開のアニメーション映画「崖の上のポニョ」が登場する。
本作は、さかなの子・ポニョと5歳の男の子・宗介が繰り広げる大冒険ファンタジー。原作・脚本・監督を宮崎駿氏、音楽は久石譲氏が担当している。
「金曜ロードショー」映画「崖の上のポニョ」
放送時間：8月22日21時～23時9分
ノーカット 15分拡大
ポニョ（奈良柚莉愛）は、真っ赤なさかなの女の子。人間を辞めて海の住人となった魔法使いの父・フジモト（所ジョージ）と海なる母・グランマンマーレ（天海祐希）の間に生まれた彼女は、ある日、冒険の旅に出る。クラゲに乗ってたどり着いた海辺で出会ったのは、5歳の男の子・宗介（土井洋輝）。宗介は、老人ホームに勤める母のリサ（山口智子）とともに、船乗りの父・耕一（長嶋一茂）の留守を守る明るい少年だ。宗介のやさしさに触れ、彼を大好きになってしまったポニョ。
しかし、人間の悪いところをたくさん知っているフジモトは、ポニョを海の中に連れ戻し、魔法の力を使ってとじこめてしまう。
それでも「宗介に会いたい」というポニョの気持ちは止まらない！ いもうと達（矢野顕子）に協力してもらってフジモトが開発中の強い魔法の液体を海に解き放ったポニョは再び地上へ！！
しかし、ポニョがばらまいた魔法の液体のおかげで原始の力を取り戻した海は、巨大なうねりとなって宗介の町を飲み込んでしまう……！！
【声の出演】
ポニョ：奈良柚莉愛
宗介：土井洋輝
リサ：山口智子
耕一：長嶋一茂
グランマンマーレ：天海祐希
フジモト：所ジョージ
婦人：柊瑠美
ポニョのいもうと達：矢野顕子
トキ：吉行和子
ヨシエ：奈良岡朋子
（敬称略）
【スタッフ】
原作・脚本・監督：宮粼駿
プロデューサー：鈴木敏夫
音楽：久石譲
主題歌
「海のおかあさん」
作詞 覚和歌子 宮粼駿 ～覚和歌子作「さかな」より翻案
作曲・編曲 久石譲
歌 林正子
「崖の上のポニョ」
作詞 近藤勝也 補作詞 宮粼駿
作曲・編曲 久石 譲
歌 藤岡藤巻と大橋のぞみ
（ヤマハミュージックコミュニケーションズ）
（徳間ジャパンコミュニケーションズ）
（敬称略）
(C) 2008 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDHDMT