【ジョナサン】今だけ桃スイーツ6種が110円引きに。特大パフェもプリンサンデーも...31日まで超オトク
ジョナサンは2025年8月21日から31日まで、話題の桃スイーツがお得に味わえる「SWEETS SALE（ももファン）」を開催しています。
旬の桃スイーツをお得に味わうチャンス！
7月17日から登場している国産桃スイーツ「MOMO FAN♪」は、フレッシュな国産桃を様々な形で堪能できます。
SNSには「お得感があって大満足」「想像以上に"桃欲"を満たしてくれる」「ちゃんとした桃が入ってるのがすごい」など、絶賛のコメントが続出。コスパの高さが人気です。
期間中、公式アプリクーポンの利用で人気スイーツ全品が110円引きになります。
対象メニューは以下の通り。
・季節のジョナパフェDX（桃） 1979円→1869円
・季節のジョナパフェ（桃） 989円→879円
・自家製プリンのジョナサンデー（桃） 769円→659円
・桃とヨーグルトのミニパルフェ 439円→329円
・白桃ソルベ 329円→219円
・桃とりんごのパイ 769円→659円
クーポン番号をテーブルに設置されている端末に入力すると、値引きが適用されます。
なお、期間中はクーポンを何度でも組み合わせて使用できます。
提供時間は10時30分から。22時から5時までの注文は、深夜料金として10％が加算されます。
思わず写真を撮りたくなる、旬の桃を使ったスイーツたち。お得なこの機会に味わってみて。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）