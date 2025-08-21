【ジョナサン】今だけ桃スイーツ6種が110円引きに。特大パフェもプリンサンデーも...31日まで超オトク

ジョナサンは2025年8月21日から31日まで、話題の桃スイーツがお得に味わえる「SWEETS SALE（ももファン）」を開催しています。

旬の桃スイーツをお得に味わうチャンス！

7月17日から登場している国産桃スイーツ「MOMO FAN♪」は、フレッシュな国産桃を様々な形で堪能できます。

SNSには「お得感があって大満足」「想像以上に"桃欲"を満たしてくれる」「ちゃんとした桃が入ってるのがすごい」など、絶賛のコメントが続出。コスパの高さが人気です。

期間中、公式アプリクーポンの利用で人気スイーツ全品が110円引きになります。

対象メニューは以下の通り。

・季節のジョナパフェDX（桃） 1979円→1869円

・季節のジョナパフェ（桃） 989円→879円

・自家製プリンのジョナサンデー（桃） 769円→659円

・桃とヨーグルトのミニパルフェ 439円→329円

・白桃ソルベ 329円→219円

・桃とりんごのパイ 769円→659円

クーポン番号をテーブルに設置されている端末に入力すると、値引きが適用されます。

なお、期間中はクーポンを何度でも組み合わせて使用できます。

提供時間は10時30分から。22時から5時までの注文は、深夜料金として10％が加算されます。

思わず写真を撮りたくなる、旬の桃を使ったスイーツたち。お得なこの機会に味わってみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）