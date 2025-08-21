ペストはペスト菌（エルシニア・ペスティス）によって引き起こされ、感染したノミにかまれたり、感染した動物と接触したりすることで人に伝染する/BSIP/Universal Images Group Editorial/Getty Images/File

（ＣＮＮ）米カリフォルニア州の保健当局はこのほど、タホ湖周辺の住民がペストの検査で陽性反応を示したと明らかにした。当局者の間ではこの住民について、サウスレイクタホ地域でキャンプ中、感染したノミに噛（か）まれ伝染したとの見方が出ている。

感染が公表されたのは１９日。エルドラド郡の複数の当局者が声明で明らかにしたところによると、この住民は自宅療養中で、医療の専門家の治療を受けているという。

エルドラド郡公衆衛生局のカイル・フリフレット局長代理は、「ペストはエルドラド郡の高地を含め、カリフォルニア州各地に自然に生息している」と説明。「外出する際、特に野生の齧歯（げっし）類の生息地域で散歩やハイキング、キャンプをする際には、自分自身やペットの身を守る予防策を講じることが重要だ」と呼び掛けた。

米疾病対策センター（ＣＤＣ）によると、米国では毎年、平均７人のペスト患者が報告されている。感染はペスト菌（エルシニア・ペスティス）によって引き起こされ、感染したノミにかまれたり、感染した動物と接触したりすることで人に伝染する。通常はペスト菌にさらされてから２週間以内に、発熱や悪寒、脱力感、リンパ節の腫れなどの症状が出る。一般的な抗生物質による治療が可能だ。

ＣＤＣによると、ペストの症例の大半は米国西部の農村地域で発生する傾向にある。

カリフォルニア州公衆衛生局はペストの発生状況を確認するため、日常的にげっ歯類のモニタリングを行っており、今年はタホ盆地で齧歯類の陽性例を４件確認した。エルドラド郡当局によると、今回の感染の前、この地域で最後に人間の陽性例が確認されたのは２０２０年だった。

ＣＤＣは感染予防策として、雑木林や岩の山、廃棄物を除去して齧歯類の生息地を減らすこと、感染の可能性がある場所では虫よけを使用すること、ペットにノミ駆除製品を使い、ペストの流行地域で自由に動き回るペットを自分のベッドで寝かせないことを推奨している。