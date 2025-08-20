全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・錦糸町の飲食も楽しめる銭湯『コガネキッチン』『黄金湯』です。

「湯上り」に即ビール！番台にタップの幸せ

湯船を出たら、そこにはタップが待っていた！こんなうれしさ、なかなかない。『黄金湯』の受付フロントは、名付けて「番台バー」。

頭からホカホカと湯気を出しつつ、くぅ〜っと一杯。4つのタップから注がれるのは、銭湯からほど近い直営醸造所『BATHE YOTSUME BREWERY』のクラフトビール。

「湯上りに最高においしいビール」を求めて醸造されたビールだという。そりゃ、旨いはずです。

「FOREST」は、サウナで使う白樺を副原料に加えた、サウナ派にオススメのヴァイツェン。アルコール度数を3.7％に抑えた爽やかな飲み口で、サウナ後の身体に沁みわたる。その他、PALEALE やIPAなど定番は4種。

SHOWER700円、FOREST700円

『コガネキッチン』（手前）ラムラムキーマ 1280円 （左奥）よだれ鶏 450円 （右奥）きゅうりの浅漬け 250円 2階の『コガネキッチン』でも、クラフトビールと共に一品料理やカレーなどが楽しめる。季節ごとのクラフトビールもあり

空腹なら2階の『コガネキッチン』で、ラムのキーマカレーに焼き野菜がのった「ラムラムキーマ」などを食すもよし。

そして、実は2階に宿泊設備もあり。湯上りビールとおいしいご飯、眠くなったらそのままゴロン……なんて幸せ、いかがでしょう!?

『コガネキッチン』黄金湯副店長：松岡駿さん

黄金湯副店長：松岡駿さん「「りんごのエール」など、季節限定のビールもありますよ！」

『コガネキッチン』晴れた日はテラス席も気持ちいい

錦糸町『コガネキッチン』

［店名］『コガネキッチン』

［住所］東京都墨田区太平4-14-6・2階

［営業時間］11時半〜20時半LO、土：15時〜21時半LO、金・日・祝：11時半〜21時半

LO

［休日］第2・4月（祝の場合は営業、黄金湯に準ずる）

ビールも自家醸造！新しい形の銭湯

創業93年の老舗銭湯を、現オーナー新保卓也さん、朋子さん夫妻が引き継ぎ、2020（令和2）年に再オープン。伝統を生かしつつ、アーティストたちによる壁画や暖簾など、新しいスタイルの銭湯を誕生させた。

『黄金湯』

さらに「お風呂上りに楽しんでもらえるビールを、自分たちの手で作りたい」と、2023年に醸造所『BATHE YOTSUME BREWERY』もスタート。

醸造所界隈には「黄金湯」の他、同経営の「大黒湯」「さくら湯」と3軒の銭湯がある。お好みの銭湯に浸かり、「湯上りビール」を満喫したい。

『黄金湯』

錦糸町『黄金湯』

［店名］『黄金湯』

［住所］東京都墨田区太平4-14-6

［電話］03-3622-5009

［営業時間］6時〜9時、11時〜24時半（土は15時〜）

［休日］第2・4月

［交通］JR総武線ほか錦糸町駅北口から徒歩6分

※画像ギャラリーでは、オリジナルビールの画像がご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「十条と蒲田で見つけたワンダフルな町の銭湯2選 ちょっとの利用じゃもったいない！」では、設備の充実したワンダフルな銭湯をレポートしています。