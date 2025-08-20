◇第107回全国高校野球選手権大会第13日目・準々決勝 京都国際4―11山梨学院（2025年8月19日 甲子園）

史上7校目の夏連覇への挑戦は終わった。京都国際・西村一毅は昨夏から通算4度目の先発で初めて途中降板。6回でともにワースト10安打9失点で甲子園で初被弾も経験したが「打たれて申し訳ないけど、やり切れた」と涙はなかった。

「甲子園はいい思いも悔しい思いも経験させてくれた。甲子園の土は両親や支えてもらった人、京都国際を見て野球をやりたいと思った人にプレゼントしたい。野球ができたことに感謝してます」

1年の夏前に故障などもあり退部を考えた。「必死に引き留めてくれた仲間と最後まで一緒に戦えた。打たれたけど気持ちは切らさなかった。そこは成長」と胸を張った。

「進学して自分に足りないものを埋めて、点を取られない投手になる。そしてプロを目指す」。もっとレベルアップすることが仲間への恩返しになる。（鈴木 光）

≪今秋ドラフト候補・清水はプロ一本を明言≫今秋ドラフト候補の清水詩太（うた）は初回1死二、三塁で三ゴロの間に先制点をたたき出したが無安打に終わった。守備でも同点の2回に自身の悪送球で勝ち越しを許した。「日頃の甘さが出た。悪い流れをつくってしまい申し訳ない」と悔やんだ。木製バットを使用した今大会は3試合で1安打も「次のステージでも最後までやりきる。どんな形でもプロに行きたい」とプロ志望届の提出を明言した。