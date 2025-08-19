【バレーボール】男子Ｕ２１世界選手権に臨むメンバーが決定 春高バレーのヒーローが世界へ 日本代表にも選出された早稲田大学・川野琢磨選手に加えて中上烈選手ら期待の若手が集結 リベロは春高バレーベストリベロ賞の筑波大学・谷本悦司がメンバー入り