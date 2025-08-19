FIFA、クラブW杯の「隔年」「48クラブ」開催を検討か…次回29年開催地の選定もスタートへ
国際サッカー連盟(FIFA)は現在、クラブワールドカップの改革に向けて水面下で検討を進めているようだ。イギリス『ガーディアン』が現地時間17日に伝えている。
クラブW杯は今夏、アメリカで第1回大会が行われ、チェルシーが優勝。総額10億ドルの賞金額でも大きな話題を呼び、日本から出場した浦和レッズも955万ドルの参加賞金を獲得していた。
そうしたなか、FIFAはクラブW杯のさらなる改革に乗り出しており、隔年開催と参加クラブ数の拡大を検討している様子。ガーディアン紙によると、2029年に行われる次回大会以降は2年に一度の開催とし、参加クラブ数を32から48に広げる案が出ているという。
クラブW杯を巡っては選手の負担増などの観点から、選手会や世界リーグ協会から批判が向けられているが、FIFAはクラブW杯拡大の見返りとして各国代表チームが活動を行う6月の国際Aマッチウィークの廃止を検討している模様。一方、UEFA(欧州サッカー連盟)は同時期にUEFAネーションズリーグなどの大会を実施しており、対立は避けられない見込みだ。
なお、FIFAは29年の次回大会に向け、開催国の選定を予定しているという。今夏のアメリカ開催は入札なしに決まったが、次回は正式な入札が行われる見込み。現時点ではカタール、スペイン、モロッコが関心を見せているといい、今後の動向に注目が集まる。
