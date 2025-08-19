「普通が一番」とよくいいますが、世間一般の普通とは実はハードルが高いものなのかもしれません。そんな「普通」について描いたみくるべさん作の漫画『普通ってなに？』は、Instagramで大きな反響を獲得しています。



【漫画】『普通ってなに？』（全編を読む）

「自分は世間一般の普通になれない、恥ずかしい人間だと思っていた」というみくるべさんの告白からストーリーは始まります。元々会社員だったみくるべさんですは、新卒10カ月目で体調を崩し、退職してから13年以上最低賃金のフリーターをしていたそうです。



そして実家暮らしで自立していないことも、みくるべさんは気になっていました。周囲からは「正社員じゃないの？」「家を出てやっと一人前」「人間性に問題有りそう」など、つらい言葉をかけられてしまい、みくるべさんは心を固く閉ざしてしまいます。その上、30代になっても恋愛経験がないことも「普通」とは違うと感じていて、すべてに対してダメな人間だと思っているのでした。



みんなと同じになれないコンプレックスを抱えていたみくるべさんは「恥ずかしい。人に言えないし、聞かれたくない」と、陰でため息をつく日々を過ごしています。「私なんて......どうせダメだ......」「もうこのままずーっと、世間一般の普通になれないんだ」そんなことを考えていたみくるべさんは、ある日、もう全部どうでもいいと、これまで隠し通してきた自分の恥ずかしい部分を漫画でさらけ出すことにしたのです。



しかし漫画を投稿した途端、「私もです」「自分だけだと思ってました」「私も恋愛したことないです」と共感のコメントが続々と集まったのです。実はこんなに仲間がいると、発信して初めて知ったみくるべさんは「恥ずかしいことはわざわざ人前で言わない」ことに気付きます。



「普通になれないって自分を責めていたけど、そもそも普通ってなに？」「いつの間に普通の定義ができていたんだろう？」と、これまでの自分の考え方に疑問を抱くみくるべさんなのでした。



読者からは、「共感しかない」「普通って言葉は便利なようで差別を作りやすい。みんな違うから人生面白い」「私も似た感じです」など、みくるべさんへの共感と普通への議論が多く寄せられています。そこで同作について作者のみくるべさんに話を聞きました。



20代のときは「なんとなくこうあるべき」と感じていた

ー「いつの間に普通の定義ができてたんだろう？」とありますが、現在のみくるべさんはどのように思われますか。



20代のときは「なんとなくこうあるべき」と感じていましたが、30代後半になるとそれも薄れて普通について考えなくなりました。



ー「なんかもう全部どうでもよくなって恥ずかしい部分をさらけ出すようにした」となったのは何かきっかけがあったのでしょうか？



ひとりでは抱えきれなくなったのかなと。恥ずかしいけど誰かに聞いて欲しかったのだと思います。言いにくい話だからこそまずは自己開示をしようと漫画にしました。同じような方と気持ちを共有できたら勇気をもらえるのでは？と希望のように感じていました。



ー同作のコメント欄で、みくるべさんの印象に残ったコメントがありましたか？



「普通は人の数だけあると思います」というコメントがとてもしっくりきました。コメント欄でもみなさん普通ってなに？と言われていたので、あるようでなかったり、あっても別に他人と比べるものではないのだと思いました。



ー最後に読者にメッセージをお願いします。



漫画を読んでくださった方のおかげで思考整理ができ、より自分らしく楽しめています。これからもSNSを通じてたくさんお話しできたらうれしいです！



（海川 まこと／漫画収集家）