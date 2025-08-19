ME:I、おとなびた秋のトレンドコーデ披露「大胆なスリット入りは初めて！」 かわいいイメージを一新
ガールズグループ・ME:Iが、22日発売の雑誌『CanCam』10月号に登場する。
【別カット】まなざしにドキッ！クールなSUZU＆KOKONA
ME:Iはこれまで2度同誌表紙に登場し、どちらも甘めでガーリーなテイストが「かわいい」と好評だった。今回は、秋に向けたファッション特集ということでイメージを一新。モードなベストやレザージャケット、辛口カジュアルなデニムのセットアップなど、おとなびた秋のトレンドコーデを披露する。
MIUは「スカートはよく着るのですが、こういう大胆なスリット入りは初めて！」、MOMONAは「チェック柄が秋らしくて好き。ジャケットの下にシャツを重ねるスタイル、まねしたいです」と、新鮮なスタイリングを楽しんでいる様子。コーデのテイストに合わせて魅せる、クールなまなざしも見どころとなる。
また、「好きなファッションのテイストは？」「つい買ってしまう偏愛アイテムは？」など、プライベートでのファッション事情を深掘りするQ＆Aコーナーも掲載する。「ファッションについてよく話すメンバーは？」という質問に、AYANEは「KEIKOの服をひたすらかわいいと言っています」と回答。RINONは「私の服をよくほめてくれるし、一緒にお買い物に行くこともあります」とあるメンバーの名前を挙げる。特集の最後には、待望の1stアルバムに込めた想いや聴きどころ、慌ただしく過ごした今年の上半期を振り返るクロストークコーナーもある。
今号は、MIUと、9月発売のDIORの新作「ルージュ ディオール オン ステージ」のページも掲載。注目の3カラーで唇を彩り、透明感やエレガントさ、スタイリッシュな深みを表現するMIUの圧巻のビジュアルを披露する。
