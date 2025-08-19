KATEリップモンスターから数量限定色♡USJ魔女モチーフの新作登場

大人気の落ちにくい口紅「リップモンスター」シリーズから、この秋だけの特別な限定色が登場します。KATEとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが共創したアトラクション『18番地の魔女～感情と戯れる魔女の館～』にインスパイアされた新作は、深みのあるレッド系カラー。数量限定で2025年8月23日（土）より発売され、8月19日（火）からは店頭・WEBで順次展開スタート。魔女の世界観を纏うリップで、自分の内面を大胆に解き放ちませんか？

魔女の感情を映すリップ限定色

ケイト リップモンスター／ケイト リップモンスター ツヤバース

「リップモンスター」からは高発色で中彩度のレッド系カラー2色が登場。ひと塗りで印象を鮮やかに彩り、ハロウィーンシーズンに映える存在感を発揮します。

また「リップモンスター ツヤバース」には、濃密でクリアな発色が魅力の2色がラインアップ。とろけるようなツヤが、魔女の艶やかな魅力を演出してくれます。

価格はいずれも税込1,540円。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

JOOCYEEの数量限定「AURORA VEIL」シリーズが登場♡全色を徹底チェック

USJと共創した新感覚アトラクション

今回の限定色は、KATEがユニバーサル・スタジオ・ジャパンと共に手がけたウォークスルー型アトラクション『18番地の魔女～感情と戯れる魔女の館～』に登場する4人の魔女から着想。

喜怒哀楽を司る魔女たちの世界観をリップに閉じ込めました。この特別なアトラクションは2025年9月5日（金）から11月3日（月）までの期間限定開催。

メイクと体験、両方で感情を解放する特別な秋を楽しめます。

魔女からの招待状♡プレゼント情報

発売を記念して、2025年8月19日（火）より「魔女からの招待状」キャンペーンもスタート。

KATE商品を税込2,000円以上購入すると応募が可能で、抽選で「USJスタジオ・パス（ペア）」が500組に、または「KATEメイクセット」が100名に当たります。応募期間は9月30日（火）まで。

特別なカラーとともに、USJでの忘れられない体験が当たるかもしれません♪

KATEは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・イベント・パートナーです。

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-3012

限定リップで秋の魔女体験を♡

「リップモンスター」シリーズの限定色は、ただのコスメではなく“感情を解放する魔女の魔法”を纏うような特別な存在。

秋のイベントシーズンに向けて、メイクから心まで自由に遊べる一歩を後押ししてくれるはずです。USJのアトラクションと連動した世界観も含め、今だけの限定コレクションをぜひ手に入れて。

お気に入りの魔女の色を纏い、あなただけの秋を楽しんでみてください。