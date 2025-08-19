〈食べログ3.5以下のうまい店〉大阪・中津にあるカウンター8席のみの隠れ家的焼鳥店。焼鳥、料理どちらも大満足なコースが5,500円！

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードコラムニストとして活躍する門上武司さんに、手ごろな価格で値打ちあり！の焼鳥店を教えてもらった。

8席のみの隠れ家焼鳥店

大阪メトロ「中津駅」から徒歩5分。大通りからひと筋入ったすぐのところに、ベージュの暖簾がかかった焼鳥店がある。目印は暖簾の小さなロゴのみの、隠れ家的一軒だ。

2024年10月のオープン。梅田からも徒歩圏内だ

扉を開けると、外とはまるで異なる落ち着いた大人な雰囲気の空間が広がる。コの字形カウンターはゆったりと8席のみ。カウンター向こうのキッチン中央には焼き場があり、どの席からもその臨場感が楽しめる。

一見焼鳥屋とは思えない、モダンかつお洒落な内観

料理を一人で担当する大将は、山下拓也さん。兵庫県・西宮市出身の36歳で、大学中退後、料理の道へ。「とにかく焼鳥が好き」と、芦屋の焼鳥店などで約5年の経験を積み、現店の立ち上げに携わった。「“月に何度も来られる焼鳥屋”を目指し、料理、居心地、コミュニケーションの3本柱を大切にしています！」と山下さんは笑う。

話し上手で、きさくな大将・山下さん

いただける料理はコース（5,500円）が主軸。前菜2品、サラダ、茶碗蒸し、串7本、焼き野菜、デザートといった流れで、中身は季節や仕入れによって変更ありだ。また、21時以降は、飲みなおしの方などのために、単品でも対応している。

目の前で焼く、香りや音もごちそう

門上さん

新しい焼鳥屋ができ、店名が「そり」というのにひかれ訪れました。「そり」は焼鳥の部位のソリレスという予想が当たりました！ 広い通りから路地を入ったところにあり、隠れ家のような雰囲気も素敵です。

いただけるお料理はこちら！

今回はおまかせのコース（5,500円）から門上さんのおすすめをご紹介する。

まずは京赤地どりのたたき。「甘みと弾力がある京赤地どりを、表面のみ炭火で炙ってたたきにしています」と山下さん。

コースで必ず供される、たたき。京赤地どりのもも肉を使用。白髪ネギと穂紫蘇を添えて。山葵醤油でいただく

門上さん

鶏の皮目のパリッと感と身のしっとり具合が見事。山葵がアクセントとなります。

サラダ。メニューはその日によって変わるが、今回は鶏の幽庵焼き、クレソン、ベビーリーフ、トマト、柚子など。

やや濃い目に味付けされた鶏の幽庵焼きがサラダの味の決め手となり、ドレッシングは不要



門上さん

鶏の幽庵焼きが味を束ねます。

はつはジューシーなこころのこり（ハツモト）も一緒に打ちこんでいる。

塩がおすすめのはつ。コリッとした食感がよい

京赤地どりの胸肉を、皮と一緒に巻き込んだ、だきみ。山葵で。

だきみ。噛む喜びにあふれたひと品

ねぎまは少し甘めのタレで。タレには醤油、氷砂糖、はちみつ、しょうがなどを使用している。

ねぎま。定番だが必ず味わいたい

門上さん

ねぎの甘みが生きています。

つくねはもも肉を使用。くちどけのよいフワフワ食感をが特徴。塩、タレ、月見から好みの味でいただける。

とろりとした黄身とつくねのくちどけのよさが魅力のつくね

焼きおにぎり。〆ものは親子丼、焼きおにぎり、にゅうめんがスタンバイ。コースとは別料金となる。

香ばしい香り満載の焼きおにぎり

門上さん

醤油のしみ具合が程よいです！

“融通の利く店”でありたい

「今後は、お客様のニーズに合わせたお料理、接客を心がけていきたいです」と山下さん。味付けや食べる量、好き嫌い、焼き加減など“融通の利く店”でありたいとも。「また、料理を選べるコースなども提供できたら楽しいですね。それを目標に頑張ります！」と、前向きな姿勢に期待大だ。

門上さん

焼鳥と料理の構成がいい塩梅になっているところが素敵です。

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆そり住所 : 大阪府大阪市北区豊崎2-4-26TEL : 06-6131-6853

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」（クリエテ関西）、「京料理、おあがりやす」（廣済堂出版）、「スローフードな宿１・２」（木楽舎）、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

※価格は税込です。

文：木佐貫久代

撮影：東谷幸一

