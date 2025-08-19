話題になっているのは、X（旧Twitter）アカウント「つぶ」さんが投稿した一枚。1.4万回以上表示され、1270件を超える「いいね」を集めています。コメント欄には「息できてる！？」「ちょうどいいアイマスクあったわね」といった反応が寄せられました。

【写真：遊び疲れて爆睡していた猫→『顔』を見てみたら…】

ビール箱で爆睡する“おもちゃ王国”の主

ビールの空き箱に顔を突っ込んだまま、横たわって眠るつぶちゃん。その周りには猫じゃらしやボールなど、たくさん遊んだ形跡のおもちゃが散乱。

まるで全力で遊び尽くした後、その場で力尽きて寝落ちしたかのようです。顔を箱にすっぽり収めている姿は、まるで“即席アイマスク”のようで、見ている人の笑いを誘います。

保護猫から“おてんば茶トラ”に

つぶちゃんは保護猫の女の子で、希少な“茶トラまるどら”（2万匹に1匹と言われる珍しい柄）の美猫。先代の猫たちと比べても1位、2位を争うおてんば娘だそう。

猫用トンネルの中で遊びながらそのまま寝落ちしたり、木にしがみついてセミの真似をしたりと、自由奔放で元気いっぱいな日々を送っています。

この投稿には、「遊び疲れたんだね」「お顔見せてー」といったコメントが寄せられています。

ユニークで可愛らしい瞬間が満載の「つぶ」さんのXアカウントには、今回の爆睡姿以外にも思わず笑顔になれる投稿がたくさんあります。

写真・動画提供：Xアカウント「つぶ」さま

