「Looopでんきの料金計算方法をわかりやすく解説！」と題した動画で、小売電気アドバイザー・三浦さんがLooopでんきの電気料金計算に関する詳細な解説を行った。動画冒頭、三浦さんは「公式サイトにシミュレーションがあるので計算結果は簡単にわかりますが、その内訳や計算式をもっと知りたい方におすすめです」とし、一般的な電力会社との違いを明瞭に説明している。



2025年4月からリニューアルされたLooopでんきの新料金体系の特徴について、三浦さんは「一番大きな違いは、30分ごとに変動する電源料金」と強調。その上で、固定的な単価が設定される従来の大手電力会社とは異なり、「30分おきに単価が変わり、JEPX（日本卸電力取引所）の市場連動価格が採用されている」と述べた。さらに「制度対応費や再エネ付加金、サービス料が加算されるが、契約手数料や縛りが一切ない点も“気軽に始めやすい”」とその利点を紹介した。



三浦さんは自作の表を用いながら、一般的なプランとLooopでんきの計算方法を徹底比較。「契約電力に関しては、Looopでんきは“実量性”を採用していて、家族構成や使い方次第で毎月金額が変動する」ことをわかりやすく解説。また、「例えばドライヤーやエアコンなどを同時に使いすぎると、極端な日は契約電力が高くなりやすい」と現実的なケースも指摘した。



さらに動画中盤では、東京エリアの具体的な料金例を算出。「2024年のJEPX平均値やエリア損失率、消費税を加味すると、基礎単価は34.09円。200kWhで約7,000円になる試算」との実例を示し、「電気使用量や契約電力ごとに、簡易的にも細かくも計算可能」とアドバイス。「めんどくさいことをしなくても、Looopでんき公式サイトの“電気予報”ページが非常に便利」と公式ツールの有効活用も推奨した。



なお、サービスの他の特徴についても解説。「スマホの2年縛りのような解約手数料なしで、迷ったら気軽に試せます。アプリの評価も高く、ユーザー目線のアップデートが続いているのも安心ポイント」と三浦さん自身の実感も交えて語った。