吉本興業が2025年8月18日に公式サイトで、各種コンテンツの制作拡大や番組フォーマットなどの海外展開を目指し、コンテンツファンドを組成したと発表した。今後の方針の箇所では「ダウンタウン」の名前が記載されていたため、「やっとだね」「ついに復活するのかな〜」などと期待する声がSNS上で相次いでいる。

「着々と進行しているのですね」

吉本興業は8月18日、「コンテンツファンド組成のお知らせ」と題した文章を発表。同社のコンテンツファンドは、国内外の企業からの出資も含め数十億円規模の資金を調達・準備しているという。次のように詳細を説明している。

「多種多様なプラットフォームやアプリケーションに向けて、バラエティ番組、映画、アニメ、ドラマ、ライブコンテンツ、リアリティショー、縦型ショートドラマ、ウェブトゥーン、ゲーム、AI 等の先進技術を利用したコンテンツ制作などを支援してまいります」

SNS上では、今後の方針の箇所に注目が集まっている。

この内容を受け、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんが復帰するのではないかと期待する声が相次いでいる。「やっとだね。着々と」「もうちょっとでダウンタウン見られますね」「きっともうすぐだよね」「嬉しすぎます」「着々と進行しているのですね」「公式にダウンタウンさんの名前を見ると、安心感半端ない」などの声が上がった。