２０２２年１０月２９日に発生した梨泰院（イテウォン）惨事当時、事件現場の支援に出動した後、うつ病と診断された消防隊員が１週間以上行方不明のまま連絡が途絶えていて、警察と消防当局が足取りを追っている。

１７日、仁川（インチョン）消防本部によると、某消防署所属のＡさん（３４）が家族や友人に「ごめん」という内容のメモを残した後、今月１０日以降、連絡が途絶えている。

Ａさんの最後の足取りは、１０日午前２時３０分ごろに南仁川（ナムインチョン）料金所で確認された。料金所を通過した後、右側の路肩に車を停め、そのまま姿を消した。携帯電話の最後の信号は南洞区西昌洞（ナムドング・ソチャンドン）のマンション付近で確認された。

警察と消防当局は失踪届を受理してからＡさんを探しているが、これといった成果は上げられていない。家族はビラを配布してＡさんの行方を探している。

Ａさんは梨泰院惨事の現場に支援に出た後、うつ病と診断され、治療を受けてきたという。Ａさんは当時のメディアインタビューで「亡くなった方々を黒い区画に安置するのだが、耐えられないほどだった」と語り、「両親は私がその現場に行ったことだけでも心を痛めているのに、犠牲者の両親はどんな気持ちだろうか。『これが本当じゃなければいいのに』と思った」と話していた。