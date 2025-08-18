ザ・スタンダード ポートランドクラシック最終日

米女子ゴルフツアーのザ・スタンダード ポートランドクラシックは17日（日本時間18日）、米オレゴン州のコロンビア・エッジウォーターCC（6497ヤード、パー72）で最終日が行われた。2打差の首位で出た岩井明愛が6バーディー、ボギーなしの66で、通算24アンダー。米ツアー初優勝を達成した。優勝後は双子の妹・千怜（ともにHonda）らにシャンパンを浴びせかけられた。

姉妹の絆が見えた。最終18番、ウィニングパットを決めた明愛のもとへ、笑顔で駆け寄ったのが千怜。竹田麗央らとともにシャンパンを持ち、優勝した姉の頭からシャンパンを浴びせかけた。ぴょんぴょんと飛び跳ねて歓喜。姉妹はハグで喜びを分かち合った。明愛の目には涙もあったように見えた。

姉妹はツアールーキー。千怜が今季すでに1勝しており、双子V達成は史上初の快挙になった。千怜も19アンダーの3位と、姉妹で優勝争いを繰り広げた。

ホールアウト後の中継インタビューで明愛は涙。「はい……凄く途中キツかったんですけど、今日は自分に勝てたのが本当にうれしかったです」と喜んだ。「勝てそうなときに勝てなかったのが2度あった。もちろん悔しかったですし、今日はそういうことは考えないようにプレーして、自分に打ち勝てた気がする」と振り返った。



