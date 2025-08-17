高齢になり、前足がうまく動かなくなってきたわんちゃんのために、車椅子をプレゼントした飼い主さん。以前のように楽しそうに歩きまわるわんちゃんの姿には、「みんなでお散歩楽しんでね♡」「うちの子も今練習中です！」と感動の声が寄せられることとなりました。この光景が掲載されたInstagramアカウント『MAYUMI MORIYA』の投稿は10万再生を突破。見た人に感動と温かい気持ちを届けています。

【動画：16歳のおばあちゃん犬に『オーダーメイドの車椅子』をあげた結果…思わず涙が出る『感動的な反応』】

チワワのさくらちゃんは、16歳のおばあちゃん犬。高齢ということもあり、最近は前足の力が弱くなり、うまく歩けない日もあるのだそう。そんなさくらちゃんのために、お父さんとママはあるプレゼントを贈ることにしたのだといいます。そのプレゼントとは…わんちゃん用の車椅子！

オーダーメイドで車椅子を作ってくれるお店にお願いして、さくらちゃん特注の車椅子を作ってもらったのでした。

この日は、そんなさくらちゃんの初試乗の日。店員さんに車椅子に乗せてもらい、初めて車椅子に乗ったさくらちゃんでしたが、なんとさくらちゃんは車椅子に乗った瞬間スタスタと歩き始めたそう。最初はキョロキョロとあたりを見回し、どことなく戸惑った様子のさくらちゃんでしたが、いつしかさくらちゃんのお顔には笑顔が灯っていたそう。

そんな嬉しそうなさくらちゃんの姿を見たママは、思わず「すごい！」と感動してしまったといいます。

車椅子で楽しそうに歩き回るさくらちゃん

車椅子で自由に歩き回れるようになったさくらちゃんは、嬉しそうに尻尾を振って店内をトコトコと歩きまわっていたそう。お父さんの足元までやってくると、「お父さん、帰ろう♪」とご機嫌な様子だったといいます。

しかし、この日はさくらちゃんの車椅子初試乗の日。これからさくらちゃんがもっと快適に過ごせるよう、店員さんが微調整をしてくれることに。そんなお父さんとママの愛情いっぱいのプレゼントによって、さくらちゃんは笑顔をあふれさせていたといいます。

愛情いっぱいの贈り物に感動の声！

店員さんに車椅子を調整してもらったさくらちゃんは、にこにこの笑顔を見せてくれたそう。さくらちゃんも車椅子をとても気に入ってくれたようです。

リードもつけてもらったことで、またみんなと一緒にお散歩もできるようになったさくらちゃん。そんなさくらちゃんの姿を見たお父さんとママは、車椅子を作ってもらって本当によかったと感じているといいます。

お父さんとママからの想いが詰まった素敵な贈り物と、さくらちゃんの幸せいっぱいの姿に、胸がじんわりと温かくなります。

車椅子を初試乗するさくらちゃんの姿には、「さくらちゃんが笑顔になってる！」「これでまたみんなと散歩ができるね♪」「まだまだ歩けるよ！楽しもうね」と、たくさんのエールと温かい声が寄せられることに。

Instagramアカウント『MAYUMI MORIYA』では、さくらちゃんと家族たちの温かな日々が綴られていますよ。

さくらちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「MAYUMI MORIYA」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。