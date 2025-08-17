【ドコモ】2025年夏モデル5機種まとめ！スペック・価格・発売日などザクっと解説！
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ドコモラボ」にて、ドックんとモコが『【ドコモ】2025年夏モデル5機種まとめ！スペック・価格・発売日などザクっと解説！』と題し、2025年に発売されるドコモの最新スマホ5機種について熱く語った。今回2人は、ファン必見のGoogle Pixel 10シリーズ、FCNTのarrows Alpha、サムスンのGalaxy Z Fold7／Flip7、そしてSHARPのAQUOS R10について、スペックや価格情報を“良かったポイントも残念なポイントもリアルに”掘り下げた。
まず注目の「Pixel 10シリーズ」では、「デザインやスペックがほぼバレてる状態」としつつ、9シリーズ同様のラインナップで4色展開カラーがリーク済みと紹介。AI性能やカメラ強化が本命だが、「無印モデルに初めての望遠レンズ搭載かも」という注目の新仕様や、「マグネット式ワイヤレス充電対応ならiPhoneから乗り換えも安心」と実用面を評価。価格については「アメリカ価格は9シリーズ据え置きの可能性が高いが、日本は為替次第」とリアルな予想も飛び出した。さらに「ピクセルのデザインってR2D2に似てるよね」とユニークな独自視点をさりげなく披露した。
続いてコスパ重視層に向けて、FCNTのハイエンド「arrows Alpha」も分析。ソニー製イメージセンサーや12GBメモリ、512GBストレージなどを「揺るがぬ強さと磨き抜かれた高性能」と絶賛しつつ、「AI機能が便利すぎる」「最大3つまでAIアクションキーの割り当てや囲って検索も直感的」と使い勝手の進化も紹介。ただし「ワイヤレス充電対応なし」「イヤホンジャック消失は有線派に残念なポイント」と辛口な指摘も忘れない。
サムスンの「Galaxy Z Fold7」は、史上最薄＆最大画面サイズで「閉じればスマホ、開けばタブレットの2in1なのに、厚み8.9mm、215gの軽さは“薄すぎてむしろ怖いわ”」と、インパクト絶大な進化ぶりに驚きを隠せず。耐久性強化材料やヒンジ新設計は高評価だが、「Sペン非対応になったのは残念」と惜しむ声も。カメラは「ウルトラのみだった2億画素に進化、フォールドシリーズ史上初の圧倒的高画質」、メモリは最大16GBと“本格ガチ勢”にも対応。価格は「高スペックPC並みで正直驚愕してる」とぶっちゃけた。
フリップ型の「Galaxy Z Flip7」は、小型ながら「フルスクリーンのカバー画面になったのが最終形態かも」とコメント。エクシノス2500搭載やバッテリー容量アップ、Wi-Fi7対応などでトータル進化も抜かりなし。フリップならではの「置き撮り」や多彩なセルフィー機能で、日常撮影がさらに快適になった点も強調した。
最後の「AQUOS R10」については、「R9から見た目ほぼ同じのマイナーアップデート」ながら新搭載のスペクトルセンサーや、ライカ監修レンズの高級感にも触れ、「ピーク輝度3,000nitで明暗バッチリ、スピーカーの臨場感も映画館レベル」と感嘆。イヤホンジャック消失と512GBモデルがSIMフリー限定なのは「個人的に悲しいポイント」と苦言も呈した。
まとめで2人は「今年の夏モデルも粒揃い」「Galaxyの折りたたみは魅力的」「私は小さいFlip7推し。あとはPixel10の価格次第」と語り、「Pixelは8月21日の午前2時に発表されるから楽しみ」と締めくくった。ドコモラボではさらにお得な情報や最新ニュースも随時発信していることから、スマホ選びに悩む人は必見の内容だ。
