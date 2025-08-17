¥É·³¤¬¶ÛµÞÊä¶¯¤Î26ºÐ¡¢°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡¡ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÁÄÉã¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¿´¤Î»Ù¤¨¡×
ÁÄÉã¤Ï1Ç¯¤À¤±ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦¥±¥Í¥Ç¥£ÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤Î·ê¤òËä¤á¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤È°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤éDFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò³ÍÆÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç·×6»î¹ç¥×¥ì¡¼¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤ËÂ¨¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤¬16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥×¥ì¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï»î¹çÁ°¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ø¥¢¥¹¥È¥óJr.»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê±½¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¡£ÁÄÉã¤Ï¥É¥ó¡¦¥Þ¥Í¡¼¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç16Ç¯¡Ä¡Ä¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç5Ç¯¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ç11Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºòÆü¤â¤³¤³¤ËÍè¤ëÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë°ì½ï¤ËÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Æ¡¢Êª»ö¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¿´¤Î»Ù¤¨¡£ËÜÅö¤Ë¥¯¡¼¥ë¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤ÎÁÄÉã¤Î¥Þ¥Í¡¼»á¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â1Ç¯¤À¤±¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç16Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢1984Ç¯¤Ë¶áÅ´¤ËÆþÃÄ¤·¡¢³«Ëë¸å¤Ë29»î¹ç¤Ç8ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.260¡¢OPS.928¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ºÌó1¤«·î¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë