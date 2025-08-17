¡Ú¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Û±Ç²è¤ÎÇ®µ¤¤ò¤ªÉô²°¤Ë¡ª ¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼
»æ¤Ç¥¥ê¤È¤ëÌ¾¾ìÌÌ¡ÖPAPER THEATER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼ PT -L94 ¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¡×¤¬¡¢¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ª¤è¤Ó³ÆÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
1990Ç¯¤è¤ê¡ØÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢1992Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¾Ð´é¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£
1993Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇÂè1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌVS¥Ï¥¤¥°¥ìËâ²¦¡Ù¤¬¸ø³«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë31ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥ª¥é¤¿¤Á¤Î¶²ÎµÆüµ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åNo.1¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º32ºîÌÜ¤Ï¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¿¤Á¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¤¬¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥É¤òÉñÂæ¤ËÂçÍðÉñ¡ª
º£ºî¤Ç¤Ï¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¤ÎÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆæÂ¿¤¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡©¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡©¡¡
¡É¼ÞÇ®¤Î¹ñ¡É ¥¤¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¤ª¤¯¤ë¡¢¤³¤Î²Æ¥¤¥Á¥Ð¥ó¤Î¥À¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï¡ª¡¡¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¹¥É¾¤Î±Ç²è¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯
¥¿¡¼¤Î°áÁõ¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¡¢¥Ü¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ¡¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Î·úÊª¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢»æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¾õ¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
´°À®¸å¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¤Ë¾þ¤Ã¤Æ±Ç²è¤ÎÍ¾±¤¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
