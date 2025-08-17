【ネコ漫画】誰もいないはずの場所を急に怖がる愛猫…!?意味深すぎる行動を見て思わず怯える飼い主
【漫画を読む】誰もいない場所を見て怖がる猫だが…!?
愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.1万人(2025年8月13日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガの仕草がお茶目な3つの作品を紹介しよう。
■誰もいない場所を怖がる猫!?
■意外な音で目が覚める…!?
スマホの上に座ってウトウトするキュルガ。するとアラームが鳴り出したので、近くにいたフータはスマホを手に取ってアラームを止める。音が鳴っても動かないキュルガを見て『さわがしいのに気にならないの？』と思うが、そうやら眠気の方が勝っている様子。フータが肘を付きながらスマホを眺めていると、パキッと関節の音が鳴り響く。その音で眠気が覚めるキュルガであった。
■猫にしかできない身体の曲げ方
フータのベッドの真ん中で、気持ちよさそうに寝るキュルガ。頭を枕に乗せていて、寝方が人のようだ。しばらくすると目を覚ましたキュルガは身体を思い切り伸ばし、人にはできないような背中の反り方をする。そして、前足で目をこすり、手首の柔らかさも人っぽい。ふと人間にはできない関節の曲がり方をされると、ドキッとするフータである。
キュルZさんは飼い主と猫の日常をコミカルに描き、どれも癒やされる作品ばかりだ。X(旧Twitter)やブログではほかの作品も投稿されているので、猫好きならこの機会にぜひ読んでほしい！
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
