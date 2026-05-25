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クルマ系YouTuberが新型CX-5を徹底レビュー！全幅1,860mmの注意点と「液晶内に集約された」操作系の進化

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【内装は残念な点も】新型CX-5 G内装･外装レポート! 価格は330万円から! フルモデルチェンジ得た物･失った物とは? | MAZDA CX5 G EXパッケージ 2026」を公開した。 マツダの新型「CX-5」の中間グレード「G」を取り上げ、デザインの進化から最新ナビの使い勝手まで、プロならではの視点で詳細にレビューしている。



動画の前半では、大幅に変更されたエクステリアに注目。全幅が1,860mmに拡大された仕様について、マンションなどの立体駐車場を使用するユーザーには注意が必要だと指摘。一方で、「ザSUVのスタイルにソウルレッドが映える」と、マツダならではの美しい塗装と迫力あるデザインを高く評価した。リアビューについても、マツダマークから「MAZDA」のバラ文字ロゴへの変更に触れ、「個人的にはこっちのほうが好き」と好印象を語っている。



中盤では、インテリアの質感を細かく検証。「EXパッケージ」に採用されたピュアホワイトとブラックの合成皮革シートについて、明るさと汚れ防止を両立したデザインを絶賛した。しかし、新採用された12.9インチの大型ディスプレイとGoogleシステムのナビについては、「音声認識の速度が早い」と評価しつつも、「国産ナビで当たり前に表示される施設アイコンなどは表示できない」と苦言を呈している。また、エアコンなどの操作が液晶内に集約されたゆえに、「運転中に操作するものは物理スイッチのほうが押しやすい」と率直な不満も漏らした。



後半では、ホイールベースの延長によって広くなった居住空間をチェック。後席の足元やラゲッジスペースのゆとりを実演し、4:2:4で分割可倒式となっている後席を使い勝手が良い仕様だと紹介した。



動画の最後でワンソク氏は、「人柱上等!!言っていいのは買う覚悟のあるヤツだけだ!!」と語り、自身がこの新型CX-5を購入した事実を電撃発表。細かい不満点がありながらも、それを上回る魅力と高いコストパフォーマンスを備えた一台である事実を自らの行動で証明し、読者が次にクルマを選ぶ際の参考になる実用的なレビューとして締めくくった。