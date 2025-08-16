この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本文冒頭：本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「シンプルに暮らす40代独身OLのあき」にて、動画『一人暮らし女性の最低限の防災グッズ』が公開された。発信者であるあきさん（シンプルに暮らす40代独身OL）は、防災の日（9月1日）を前に、自身の防災グッズの見直しや、新たに追加した防災アイテム、収納術を詳細に語った。



動画冒頭で「今日は防災の日が近いので、防災グッズの見直しをしながら紹介していきます」とあきさん。自身が都内マンションに一人暮らしである事から、在宅避難を想定。そのため非常用持ち出し袋は用意せず、持ち歩き用の防災ポーチを準備しているという。



今年新たに取り入れたのは、Jackery のポータブル電源とソーラーパネル「Jackery Solar Generator 500 New」、無印良品の防災スリッパ、耐雪装手袋、長期保存マウスウォッシュ、長期保存水の5つ。「長年悩んでいましたが、ポータブル電源とソーラーパネルがあると安心感が違います」と、そのメリットを実感した様子。ポータブル電源を実際にエアコンやスマートフォンで試し「こんなに小さいのにエアコン使えるのかなと半信半疑でしたが、ちゃんと動いて感激しました」と驚きをそのまま伝えた。



また、防災グッズの収納法にもこだわりが。玄関のシューズクローゼットやパントリー、スーツケースなど限られたスペースを有効利用。防災グッズは、視聴者のコメントや東京備蓄ナビを参考にしつつ、「水と睡眠さえとっていれば、たとえ食べ物がなかったとしても、2、3週間は生きられる」と、必要最低限を意識した備蓄を実践。“タンパク質重視”や“ストックするべきは長期保存の豆乳・水”など、選び抜いたアイテムを紹介した。



転機となったのは、元救助隊員の動画を見たことだと語るあきさん。「生きるために本当に必要なものは多い」と語り、「間違えだらけだった防災グッズの考え方」に気づいた事柄をシェア。物を増やしすぎず、必要と快適・ストレス軽減グッズを明確に分け、「優先順位をつけて準備することが大切」と明かした。