「肌質が段違い」メイクのプロが現場で使う「テカらないツヤ肌」コスメ





仕上がりは「テカらない艶肌」 プロが使うコスメ

真夏の過酷な環境下でも日々撮影をこなすヘアメイクさんたちがリアルに現場で使っている愛用品を聞き込み。完璧な肌を保つために欠かせないものとは？







メイク直後の自然なツヤを残せる

メイクアップフォーエバー ミスト＆フィックス マット 100mL 4,180円／メイクアップフォーエバー

しっかりおさえたいときはフェイスパウダーを使っていますが、ナチュラルに仕上げたいときはこのミストを。てかりには見えない自然なツヤが残り、理想の肌感を長時間保つことができます（塩澤延之さん・mod’s hairヘアメイク）







Tゾーンをてからせない

セビウム スキンリファイナー 30mL 2,591円／NAOS JAPAN ビオデルマ事業部 朝晩使用可能。

のばすとさらさらになるジェルクリーム。気になる部分にうっすらと仕込んでおくだけで皮脂がおさえられ、メイク直後のキレイな状態が持続。肌への刺激が少ない、やさしい成分構成も魅力（淡路美里さん・ヘアメイク）







工程が変わるごとにシュッと

メイク キープ ミスト EX + 80mL 1,320円（編集部調べ）／コーセーコスメニエンス ふんわり細かいミスト。

くずれにくいメイクをつくるため、キープミストは必須アイテム。仕上げに吹きかけるだけでなく、工程ごとにこまめにスプレーしておくことで、真夏のロケにも耐えられるベースが完成します（KATOさん・ヘアメイク）







（美容のプロ17人が使っている名品を公開）

