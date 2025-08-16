¡ÖÂ¸ºß´¶¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡ÈÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡É¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¥¢¥¤¥¹¥¿¹ßÎ×¡ª ¥¨¥¹¥Ñ¤Ë·ãÎå¤Î°§»¢¡õÈþÀ¼¤òÈäÏª¡ª¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¤¨¤°¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï£¸·î16Æü¡¢J£±Âè26Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ØGELPIYO DAY¡Ù¤ÇÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ·ãÎå¤Î°§»¢¡£¤µ¤é¤Ë²Î¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÈÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹23ºÐ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¶¿å¤Ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤óÍè¤ë¤ÎºÇ¹â¡ª¡×¡Ö±óÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤·Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ï Â¸ºß´¶¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡ÖµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¤¨¤°¤¤¡×¡Ö²Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²Î¾å¼ê¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡ª ¡ÖµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤ÉµÓ¸÷
