¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Û£²£¶ºÐ¤Î¸¶ÅÄ±Ò¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢Á´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥ê¡¼¥ÁÉÔºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¢¿·¥ê¡¼¥À¡¼¸õÊä¤Î¼«³Ð¡Ä£³£°Æü£Ð£Î£Ã¥«¥Ê¥ÀÀï
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±£·Æü¤Þ¤Ç£Æ£×¡ÊÅìµþ¡Ë¤È£Â£Ë¡ÊµÜºê¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥Ã¥«¡¼¸¶ÅÄ±Ò¡Ê£Â£ÌÅìµþ¡Ë¤¬¼èºàÂÐ±þ¡£¥«¥Ê¥ÀÀï¡Ê£³£°Æü¡¢¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê£Ð£Î£Ã¡Ë¤Ë¸þ¤±¡ÖÍ¥¾¡¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢£··î¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿£Æ£×¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê£Â£ÌÅìµþ¡Ë¤¬ÉÔºß¡£¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£È£Ã¡Ë¤Ï¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°éÀ®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¥ê¡¼¥À¡¼¸õÊä¤Î£±¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢£Æ£×¤ò¤Þ¤È¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«³Ð¡£¡Ö¥¨¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º»ÑÀª¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¸å¤Ë¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ï¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¸á¸å£¸»þ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë°Å¤¯¤Ê¤ëÀßÄê¤Ç¡Ö¥ê¡¼¥Á¤µ¤ó¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ñ¥Ã¤È£¸»þ¤ËÀÚ¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¹¾ÎÉñ¥¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤òÎý½¬¤ËÍ¶¤¦¤Ê¤É¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Â£ÌÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢Éû¾¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥Á¼ç¾¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼·Ð¸³¤ÏËÉÙ¡£¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Ç¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤éÆîÈ¾µåºÇ¹âÊö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸¶ÅÄ¤Ï¡¢£²Ï¢ÇÆÃ£À®¸å¤Ë£Â£ÌÅìµþ¤òÂàÃÄ¡£½»µï¤â°ú¤¤¢¤²¤¿¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ë¥ê¡¼¥Á¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç»È¤¦Éô²°¤ò¼Ú¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â£Â£ÌÅìµþ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÀÑ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡££Ð£Î£Ã¤Ç¤Ï¡¢£±£¹Ç¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¡£¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÌò³ä¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë£²£¶ºÐ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò´Ô¸µ¤Ç¤¤¿¤é¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥«¥Ê¥ÀÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥é¥°¥Ó¡¼¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£