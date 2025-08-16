【アドレナリンが出る、読むのがやめられない刺激的な本6選】読書離れの人にお薦め！

ポテトチップスと日本人 人生に寄り添う国民食の誕生／

著：稲田豊史 朝日新書 1045円

あなたは最近、いつポテトチップスを食べましたか？ この本はポテトチップスの起こりから、それがどうやって日本に来たのか、形状や味、受け入れられ方が日本でどのように変化していったか……という歴史が書かれているのですが、これがとにかくおもしろい！ あの薄いポテトチップスには意外なほどに重厚な企業ドラマがあったんです！ 最初に全国的に広めた湖池屋。その一強を崩していくカルビー。この2 社の競争、逆転、もう激アツ！ 揚げたてのポテチより熱いんです！ 「カラムーチョ」や「ピザポテト」などおなじみの商品に隠された秘話を読むと、その一袋一袋がヒーローに見えてきて必ず買いたくなる。この感動、ぜひあなたにも体験してもらいたいです。

日本人はなぜ、こんなにもポテチ好きになったのか――。ポテトチップスの歴史をたどりながら、戦後食文化史や日本人論にまで迫る一冊。

没入感がすごい！青春駅伝ストーリー

風が強く吹いている／

著：三浦しをん 新潮文庫 1100円

私の実家はスポーツ店なのですが、この本を読むまで駅伝観戦をしたことがありませんでした。ところが。とある年末、帰省のお供になんとなく手にとり、あっという間に没入、夜通し読んで親に心配れ、そのまま年明けの箱根駅伝をテレビ観戦……という強烈な体験を、この本が与えてくれました。緊張みなぎる情景が浮かび、仲間たちのやり取りに胸を熱くし、さっそうと走る姿を脳内再生できるようになって……競技のことを知らなくても興奮が止まらず、ゾーンに入ったように物語にひたることができます。魅力的な登場人物にも注目を（私の推しは「王子」）。読後に大会を見れば、まるであの子が、みんなが走っている！ と、本の世界を超えてリアルにも楽しめます。

大学4 年生の清瀬灰はい二じ はある夜、類まれな走りの才能を持つ蔵原走かけるに出くわす。2

人が出会い、ほぼ陸上競技未経験の仲間とともに、無謀とも思える箱根駅伝に挑む。