¡¡8·î8Æü¤ËÂè£µ»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¥»¥ó¥¹¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ì¿Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÔ¤ÈÉ×¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à´ó¤ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä¹½÷¤Î´õ¶õ¡Ê17¡Ë¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢Âè£µ»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Åê¹Æ¤òºï½ü¡£¤½¤Î¸å¡¢14Æü¤ËÄÔ¤È¿ù±º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè£µ»Ò¼¡½÷¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÖÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ù±º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â²ÈÂ²²ñµÄ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·è¤á¤¿Ì¾Á°¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ù±º²È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¡¢Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¡¢¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÂè£µ»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô»Ò¶¡Ã£¤¬¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤Ä¤±¤¿¤¤Î¾¿Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¡ÄÔ¤Á¤ã¤ó¹¥¤¤ä¤±¤É¤½¤³¤À¤±¤¬»ÄÇ°¡Õ
¡ÔÍ×¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¿Æ¤¬¤Ä¤±¤¿Ì¾Á°¤ÇÌÂÏÇ¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹³µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Õ
¡¡¤È¡¢ÄÔ¤È¿ù±º¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÈ¿±þ¤¬SNS¤ÇÂ¿¤¯»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¿ô¡¹¤ÎÈãÈ½¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬ÄÔ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡Á´°÷¤¬¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ë°é¤Æ¤¿ÄÔ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾Á°¤Ï»Ò¶¡¤Î°ìÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ô»Ò¶¡¤ò¥Ú¥Ã¥È¤äÊª°·¤¤¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç·ù¤À¡Õ¤Èº¬¶¯¤¤µñÈÝÈ¿±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÄÔ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢19ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢20ºÐ¤Ç½Ð»º¡£Åö½é¤Ï¥Þ¥Þ¥´¥Èº§¤ÈÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²È»ö¤È°é»ù¤ò¹Ô¤¤¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÁÍý¤òºî¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¥Ö¥í¥°¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤·¤¿¡£ÄÔ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÊì¿Æ¤âÁý¤¨¤ëÃæ¡¢¤ä¤Ï¤êÌ¾ÉÕ¤±¤Î¥»¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ø¶õ¡Ù¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¶õ¡Ù¤Ë¤Ï¡È¶õ¤Ã¤Ý¡É¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ËÍÑ¤¤¤ëºÝ¤Ï¿µ½Å¤µ¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÄÔÉ×ºÊ¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢ÄÔ¤¬¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤·¤Æ³ô¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¼ã¤¯¤·¤Æ·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê°é»ù¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ò¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢ÄÔ¤Ï²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËµÕÉ÷¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢¼«¤é¤Î¥Þ¥ÞÆ»¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
