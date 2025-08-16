歌手・宇多田ヒカル（４２）が１５日に千葉・幕張メッセで開催されたオールナイトイベント「ＳＯＮＩＣＭＡＮＩＡ」にサプライズ出演し、ネット上では驚きの声が寄せられた。

同イベントは、１６、１７日に行われる「ＳＵＭＭＥＲ ＳＯＮＩＣ ２０２５」の前夜祭的イベント。宇多田のスタッフによるインスタグラムでもその様子が伝えられた。「宇多田ヒカルがＳＯＮＩＣＭＡＮＩＡにサプライズゲスト出演しました」と報告。「８月１５日に開催されたＳＯＮＩＣＭＡＮＩＡのｆｌｏａｔｉｎｇ ｐｏｉｎｔｓ のステージにて国内フェス参加。８ｔｈ アルバム『ＢＡＤモード』に収録されている楽曲『Ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ Ｎｅａｒ Ｍａｒｓｅｉｌｌｅｓ ―マルセイユ辺りー』を披露し会場に集まった約１万人のオーディエンスを沸かせました」と説明し、ミニ丈の衣装で熱唱する宇多田の姿をアップした。

宇多田はこれが自身初の国内フェス参加だそうで、「デビュー２６年を経て、国内音楽フェスティバル初パフォーマンスとなった宇多田ヒカル」と説明。フォロワーは「えーーー」「目が覚めた」「幕張に…いらっしゃったのー⁉」「ええ！？そうだったの！？見たかったなあ」と驚いた。

ネット上でも多くの反響が寄せられ「宇多田ヒカル本当に出たんだ」「マジかーソニマニに宇多田ヒカル！！！！」「えっ！？ソニマニに宇多田ヒカル出たの！？」「待ってーーーー！ソニマニ、宇多田ヒカル！？」「マジで宇多田ヒカル出てきてビビった」「宇多田ヒカルのゲストはマジかよと」「ほんまに宇多田ヒカル出とんかい」と驚きが止まらず。また「宇多田ヒカルさん鍛えてるな、、、」「宇多田ヒカル、４２歳の太ももじゃない...若過ぎる...」「宇多田ヒカル、太ももムキムキだった」とスタイルにもくぎ付けになった。