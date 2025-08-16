家電が一気にスマート化！声で操作、スマホで管理！【スイッチボット】多機能ハブ「SwitchBot Hub2」がAmazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
声で操作、スマホで管理！【スイッチボット】多機能ハブ「SwitchBot Hub2」がAmazonで好評販売中！
SwitchBot ハブ2 一つでおうちを簡単にスマートに。あらゆる家電のリモコンを1つに集約してスマホで操作できるスマートリモコンだけではなく、温湿度計、スマートボタン、スマートハブなど便利な機能を多数搭載。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ON/OFFボタンをタップするだけで、複数のデバイスをまとめて操作できる。あらかじめ実現したいシーンをカスタマイズすることで、指定したタイミングで連携したデバイスが特定のオートメーションを実行できる。
Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカットなどのスマートスピーカーと連携すれば、話しかけるだけで家電を操作できる。
テレビ・エアコン・照明など赤外線の家電製品をSwitchBot Hub2一つで集約し、おうちでも外出先でもスマホで家電を一括にコントロール。音声コントロールが対応。
