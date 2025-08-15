¡Ú´ôÉì¡ÛÀä·Ê¡õÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¼«Ëý¤Î¥«¥Õ¥§6Áª
Å·¶õ¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÌ£¤ï¤¦¥Ø¥ë¥·¡¼¥é¥ó¥Á¡Ö¥«¥Õ¥§¡¼À¶³¶Áñ¡×
É¸¹âÌó500m¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÃÛ50Ç¯¤ÎÊÌÁñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡ÖÀ¶³¶Áñ¡×Æâ¤Î¥«¥Õ¥§¡£ÃÏ¸µ¤Î½ÜÌîºÚ¤äÈ¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤¿Æü¤ÏÃæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ï°µ´¬¡£
¢£¥«¥Õ¥§¡¼À¶³¶Áñ¡Ê¤«¤Õ¤§¡¼ ¤»¤¤¤¬¤¤¤½¤¦¡Ë
½»½ê¡§´ôÉì¸©¿ðÏ²»ÔÂçÞ×Ä®221-159
¸òÄÌ¡§JRîÝ¸Í±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬
TEL¡§ 0572-63-3010
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á16»þ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¤Ï¡Á16»þ30Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§²Ð¡¦¿åÍË
Ä¹ÎÉÀî¤Î¤Û¤È¤ê¤ÇÌþ¤ä¤·¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¡Ökawara cafe slow green¡×
¡Ö´Ø´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡£Å¹Æâ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÎÉÀî¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡×1780±ß¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤äËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£kawara cafe slow green¡Ê¤«¤ï¤é ¤«¤Õ¤§ ¤¹¤í¤¦ ¤°¤ê¡¼¤ó¡Ë
½»½ê¡§´ôÉì¸©´Ø»ÔÃÓ¿¬91-2 ´Ø´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë1³¬
¸òÄÌ¡§Åì³¤´Ä¾õ¼«Æ°¼ÖÆ»´Ø¹¸«IC¤«¤éÌó12Ò
TEL¡§0120-884-109
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á18»þ ¢¨¸ø¼°LINE¤«¤éÍ½Ìó²Ä¡ÊÊ¿Æü¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¼«Á³Ë¤«¤Ê¹âÂæ¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¡Öcafe Ý«¡×
¹âÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¾è°È³Ù¤Ê¤ÉËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ò±óË¾¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡£ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ£¤ÎàÝàê¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ïÎà¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥±¡¼¥¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£cafe Ý«¡Ê¤«¤Õ¤§ ¤¤¤Á¤¤¡Ë
½»½ê¡§´ôÉì¸©¹â»³»Ô»°Ê¡»ûÄ®4340
¸òÄÌ¡§JR¹â»³±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç7Ê¬
TEL¡§0577-34-9016
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á18»þLO
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¡Ë
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ª ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ö·ÃÆáÀî¾å²° ¹â»³²ÖÈµÅ¹¡×
Ì¾»º¡¦·ÃÆá·ª¤Î¼«¼ÒÇÀ±à¤òÍ¤¹¤ëÏÂ²Û»Ò½è¤Ç¡¢·ª¤¤ó¤È¤ó¤äÏÂ·ª¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ê¤É¤Î·ª²Û»Ò¤¬Âç¿Íµ¤¡£¹â»³²ÖÈµÅ¹¤Ç¤ÏÇã¤¤Êª¤ÈµÊÃã¤¬Î¾Êý³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ì¾Êª¤Î¡Ö¹â»³¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×1320±ß¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¤È¥á¥ì¥ó¥²¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢3¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç3¤Ä¤Î»³¤ò·Áºî¤ê¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤òÉ½¸½¡£
¢£·ÃÆáÀî¾å²° ¹â»³²ÖÈµÅ¹¡Ê¤¨¤Ê¤«¤ï¤«¤ß¤ä ¤¿¤«¤ä¤Þ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤À¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§ ´ôÉì¸©¹â»³»Ô²ÖÀîÄ®46
¸òÄÌ¡§JR¹â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
TEL¡§0577-37-2002
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ¡Ê¥«¥Õ¥§¤Ï16»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¼«²ÈÀ½¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÏÂ¥â¥À¥ó¥«¥Õ¥§¡ÖÃãÇµ²ê¡×
¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¡£¶ú¤Ë»É¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÎäÅà¤ß¤«¤ó¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤Ý¤ß¤«¤ó¡×¤ä°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö»ÒÂä¾Æ¤¡×¤¬Ì¾Êª¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¤¢¤º¤¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É5¼ïÎà¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡Ö»ÒÂä¾Æ¤¥Ç¥£¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡× 800±ß¡ÊÀ¸Æý¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈËõÃãÉÕ¤¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤âOK¡Ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¢£ÃãÇµ²ê¡Ê¤Á¤ã¤Î¤á¡Ë
½»½ê¡§´ôÉì¸©¹â»³»Ô¾å»°ÇµÄ®83
¸òÄÌ¡§JR¹â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
TEL¡§0577-35-7373
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ30Ê¬¡Á16»þ30Ê¬
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¡ÖÅ·Á³¡×¼«Á³½ò¤Ë´ôÉì¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â¡Ö¤ß¤¯¤ËÃã²°¡×
Å·Á³¤Î¼«Á³½òÎÁÍý¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿©»ö½è¡£»³ºÚ¡¢°¾¡¢¥¥Î¥³¤Ê¤Éµ¨Àá¤´¤È¤Î¿©ºà¤âÌ£¤¨¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤ë¡Ö¸ÞÊ¿Ìß¡×1ËÜ300±ß¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½Ì£Á¹¤À¤ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡£¤Û¤Î¤«¤Ë»³Ü¥¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÅÄ³Ú¡×600±ß¡Ê1»®5ËÜ¡Ë¤Ê¤É¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¤ß¤¯¤ËÃã²°¡Ê¤ß¤¯¤Ë¤Á¤ã¤ä¡Ë
½»½ê¡§´ôÉì¸©ÅÚ´ô»ÔÄáÎ¤Ä®³ÁÌî3038-1
¸òÄÌ¡§Åì³¤´Ä¾õ¼«Æ°¼ÖÆ»ÅÚ´ôÆîÂ¿¼£¸«IC¤«¤éÌó21Ò
TEL¡§0572-52-3374
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á16»þ
ÄêµÙÆü¡§¶âÍË¡¢Âè1¡¦3ÌÚÍË
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡ÎÐ¿¼¤¤»³ÊÂ¤ß¤ÈÀ¶Î®¤Î¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Ð¡¢´ôÉì¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºÇ¿·¥°¥ë¥á¡¢¤½¤·¤Æ´ôÉì¸©Á´ÂÎ¤Î¾ðÊó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ø¤ë¤ë¤Ö´ôÉì ÈôÂÍ¹â»³ ÇòÀî¶¿¡Ç26¡Ù¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
