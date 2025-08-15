³°¹ñ¿Í¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤«¡¡ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬²òÀâ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃÝÅÄ¹±ÂÙch¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡©¸¶Çú¤Î»ÈÍÑ¤ÏÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤Çºî²È¡¦¼Â¶È²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¡¢¹Åç¤Î¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£È¯¸À¤Ï»ñÎÁ´Û¤ÎÅ¸¼¨¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÝÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬¼Â»Ü¤·¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¹Åç¤Î¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÌó1,000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¸¶ÇúÅê²¼¤òÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤¬48.5¡ó¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤¬13.3¡ó¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤¬Ìó2ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Å¸¼¨¤ò¸«¤¿¸å¤Ë¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ØÇ§¼±¤ò²þ¤á¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸¶ÇúÅê²¼¤¬¡Ö¾¡Íø¤Î¾ÝÄ§¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸Ø¤ê¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢»ñÎÁ´ÛÅ¸¼¨¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Åç¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¥À¥á¤À¤È¡£¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤ÎÈó¿ÍÆ»À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£¡Ö²¾¤ËÆüËÜ¤¬¼Ù°¤À¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¸¤ã¤¢¼Ù°¤Ê¿Í´Ö¤ò³Ë¤Ç¾Æ¤Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤¬Ì±´Ö¿Í¤ò³Ë¤Î²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤½÷À¡¢»Ò¶¡¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ºá¤Î¤Ê¤¤Ì±´Ö¿Í¤ò30Ëü¿Í¾Æ¤»¦¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶ÇúÅ¸¼¨¤Î¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥óÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Ç·×²è¤µ¤ì¤¿¸¶ÇúÅ¸¤¬¡ÖÁ´ÊÆ¤«¤éÌÔÎõ¤ÊÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¤ÆÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÈá»´¤Ê¼ÂÂÖ¤¬½½Ê¬¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤À¤á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¹¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¥í¥·¥¢¤Î³°¸ò»ÈÀáÃÄ¤¬¹Åç¤Î¼°Åµ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¥í¥·¥¢¤Î³°¸ò»ÈÀáÃÄ¤ÏÍè¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ë¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤¬¤¢¤ê¡¢Èá»´¤Ê¼Â¾ð¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â°ÕµÁ¿¼¤¤¤³¤È¡×¤À¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÃÝÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬¼Â»Ü¤·¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¹Åç¤Î¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÌó1,000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¸¶ÇúÅê²¼¤òÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤¬48.5¡ó¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤¬13.3¡ó¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤¬Ìó2ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Å¸¼¨¤ò¸«¤¿¸å¤Ë¡ÖÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ØÇ§¼±¤ò²þ¤á¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸¶ÇúÅê²¼¤¬¡Ö¾¡Íø¤Î¾ÝÄ§¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸Ø¤ê¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢»ñÎÁ´ÛÅ¸¼¨¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Åç¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¥À¥á¤À¤È¡£¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤ÎÈó¿ÍÆ»À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£¡Ö²¾¤ËÆüËÜ¤¬¼Ù°¤À¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¸¤ã¤¢¼Ù°¤Ê¿Í´Ö¤ò³Ë¤Ç¾Æ¤Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤¬Ì±´Ö¿Í¤ò³Ë¤Î²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤½÷À¡¢»Ò¶¡¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ºá¤Î¤Ê¤¤Ì±´Ö¿Í¤ò30Ëü¿Í¾Æ¤»¦¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶ÇúÅ¸¼¨¤Î¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥óÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Ç·×²è¤µ¤ì¤¿¸¶ÇúÅ¸¤¬¡ÖÁ´ÊÆ¤«¤éÌÔÎõ¤ÊÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¤ÆÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÈá»´¤Ê¼ÂÂÖ¤¬½½Ê¬¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤À¤á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¹¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¥í¥·¥¢¤Î³°¸ò»ÈÀáÃÄ¤¬¹Åç¤Î¼°Åµ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¥í¥·¥¢¤Î³°¸ò»ÈÀáÃÄ¤ÏÍè¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ë¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤¬¤¢¤ê¡¢Èá»´¤Ê¼Â¾ð¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â°ÕµÁ¿¼¤¤¤³¤È¡×¤À¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¹ë½£1.2Ãû±ß¥¹¥Ñ¥¤Èï³²¤ËÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬·Ù¾â¡Ö¿È¸µÉÔÌÀUSB¤Ï¼«»¦¹Ô°Ù¡×
»Ò¤É¤â¤ÎYouTubeÉÔÅ¬ÀÚÆ°²è¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Æ°¸þ¤òÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤ÎÈ¯¸À¤ÇÀ°Íý
¡Ö´ØÀÇ°Â¤¯¤·¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÇÄäÀï¤Ï²ÄÇ½¤«—ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂÐ±þ¤òÀ°Íý
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ ËèÆüÃ»¤¤Æ°²è¤ÇÃÝÅÄÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ²È¤Ï¤³¤Á¤é https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube