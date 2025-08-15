湘南が昌平高の10番レフティMF山口豪太の新加入内定を発表!特別指定選手にも認定、背番号は30に
湘南ベルマーレは15日、昌平高(埼玉)MF山口豪太の2026年シーズンからの加入内定が決まったことを発表した。また、山口は公益財団法人日本サッカー協会より「2025年JFA・Jリーグ特別指定選手」に認定され、背番号は30に決まっている。
山口は昌平の系列クラブであるFC LAVIDA時代から注目されていたレフティ。得意とするドリブル、左足で観衆を沸かせ、試合を決定づける力を持つ。U-15日本代表候補、U-16日本代表、U-17日本代表に選出されており、高校1年時には17アジアカップで鮮烈なゴールも決めてアジア制覇を経験している。
強豪・昌平では昨年から10番を背負い、昨夏のインターハイでは5アシストの活躍。同校にとって初の日本一に貢献した。今年はインターハイ埼玉県予選決勝で決勝点となる左足ミドルを決めたほか、全国大会でも2アシストを記録。チームは全国大会準々決勝で敗れて連覇には届かなかったものの、大会優秀選手に選出されている。
山口は、湘南を通して「この度、2026シーズンから湘南ベルマーレに加入することになりました、昌平高校の山口豪太です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、湘南ベルマーレという素晴らしいクラブでスタートできることを、とても嬉しく思います。自分がここまで来ることができたのは、支えてくれた家族や監督、コーチ、そして共に練習してきたチームメイトのおかげです。支えてくださった皆様への感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しできるように頑張ります。自分の特徴であるチャンスメイクを活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。
湘南ベルマーレに関わるすべての皆様、どうぞよろしくお願いいたします!」とコメント。プロでの活躍、恩返しを誓った。
以下、湘南発表のプロフィール
■氏名:
山口 豪太(ヤマグチ ゴウタ)
■ポジション:
MF
■背番号:
30
■生年月日:
2007年4月24日(18歳)
■出身地:
埼玉県
■身長/体重:
172cm/67kg
■サッカー歴:
FC LAVIDA ⇒ 昌平高(在籍中)
富士見市立つるせ台小 ⇒ 富士見市立富士見台中 ⇒ 昌平高(在学中)
山口は昌平の系列クラブであるFC LAVIDA時代から注目されていたレフティ。得意とするドリブル、左足で観衆を沸かせ、試合を決定づける力を持つ。U-15日本代表候補、U-16日本代表、U-17日本代表に選出されており、高校1年時には17アジアカップで鮮烈なゴールも決めてアジア制覇を経験している。
山口は、湘南を通して「この度、2026シーズンから湘南ベルマーレに加入することになりました、昌平高校の山口豪太です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、湘南ベルマーレという素晴らしいクラブでスタートできることを、とても嬉しく思います。自分がここまで来ることができたのは、支えてくれた家族や監督、コーチ、そして共に練習してきたチームメイトのおかげです。支えてくださった皆様への感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しできるように頑張ります。自分の特徴であるチャンスメイクを活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。
湘南ベルマーレに関わるすべての皆様、どうぞよろしくお願いいたします!」とコメント。プロでの活躍、恩返しを誓った。
以下、湘南発表のプロフィール
■氏名:
山口 豪太(ヤマグチ ゴウタ)
■ポジション:
MF
■背番号:
30
■生年月日:
2007年4月24日(18歳)
■出身地:
埼玉県
■身長/体重:
172cm/67kg
■サッカー歴:
FC LAVIDA ⇒ 昌平高(在籍中)
富士見市立つるせ台小 ⇒ 富士見市立富士見台中 ⇒ 昌平高(在学中)