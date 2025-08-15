¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥ë¡¼¥ß¡¼¡×¤Ï¤¤¤ÄÅÐ¾ì¡© ¸½¹Ô9Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤âÇúÇä¤ìÂ³¤¯ÍýÍ³¤Ï¡© ·Ú¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ï¥´¥ó¡×¤È¤Ï
È¯Çä¤«¤é¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ä¤±¤É¥ë¡¼¥ß¡¼¤¬¿Íµ¤¤ÊÍýÍ³
¡¡2016Ç¯¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥ë¡¼¥ß¡¼¡×¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤âÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¡È¼¡´ü·¿¡É¥ë¡¼¥ß¡¼¡×!?¡× ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤Ç¤âÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥ë¡¼¥ß¡¼¡×¤Î¿Íµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡OEM¸µ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¡¼¥ë¡×¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÇ§¾Ú¿½ÀÁÉÔÀµÌäÂê¤Ë¤è¤ê2023Ç¯Ëö¤Ë½Ð²ÙÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯½Õ¤ËÀ¸»º¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸»ººÆ³«¸å¤â¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤ò´Þ¤á¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥À¥¤¥Ï¥ÄOEM¥â¥Ç¥ë¤Î¿Íµ¤¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ê¼«ÈÎÏ¢¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¡¼¥ß¡¼¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÅÐÏ¿¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ°Ç¯ÂÐÈæ233.1¡ó¤Î4Ëü4889Âæ¤òµÏ¿¤·¡¢6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2025Ç¯7·î¤âÁ°Ç¯ÂÐÈæ101.5¡ó¤Î1Ëü150Âæ¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ö3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2016Ç¯11·î¤Ë¥¿¥ó¥¯¡Ê¥È¥è¥Ú¥Ã¥ÈÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥ÄÅ¹°·¤¤¡Ë¤È¤È¤â¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ß¡¼¡Ê¥È¥è¥¿Å¹¡¢¥È¥è¥¿¥«¥í¡¼¥éÅ¹°·¤¤¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯5·î¤Î¥È¥è¥¿Á´¼Ö¼ïÊ»Çä²½¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¥ë¡¼¥ß¡¼¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä¤«¤é9Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥ß¡¼¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÈÎÇäÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥º¥¡Ö¥½¥ê¥ª¡×¡¢¡Ö¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®¤µ¤á¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥ß¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3700¡Á3705mm¡¢Á´Éý1670mm¡¢Á´¹â1735mm¤Ç¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï4.6m¡Á4.7m¡£
¡¡5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥ºÏÈ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤ëÁ´Éý1695mm¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ÎºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.0m¤Ç¡¢¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¨¥ó¥¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤â¡Ö¥¨¥¢¡¼¡×¤ÏÁ´Éý1695mm¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¡×¤ÏÁ´Éý1720mm¤Ç¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.2m¡£
¥ë¡¡¡¼¥ß¡¼¤Ï¥·¥¨¥ó¥¿¤è¤ê¤â25mmÉý¤¬¶¹¤¯¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤â0.3¡Á0.4mÃ»¤¤ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îº¹¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Ãó¼Ö¾ì¤ä¼«Âð¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥º¥¡¦¥½¥ê¥ª¡¿¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇØ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤é¤·¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Î³ä¤Ë¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤âÄ¹½ê¤Ç¤¹¡£Âç³«¸ý¤òÈ÷¤¨¤ë¥é¥²¥Ã¥¸¤Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê²ÙÊª¤âÀÑºÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÈÁ°ÀÊº¸±¦´Ö¡¢Á°¸åÀÊ´Ö¤Î¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤âÈþÅÀ¡£¥ê¥ä¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãó¼Ö¾ì¤¬¶¹¤¯¡¢±¿Å¾ÀÊÂ¦¤òÊÉ¤Ê¤É¤Î¾ã³²Êª¥®¥ê¥®¥ê¤ËÄä¤á¤Æ¡¢½õ¼êÀÊÂ¦¤«¤é½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡ÊµÕ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¤Ê¤É¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐÏ¿¼Ö¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤«¤é·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò1Âæ¤·¤«½êÍ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÅÔ»ÔÉô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÐÏ¿¼Ö¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖX¡Ê2WD¡Ë¡×¤Ï¡¢174Ëü2400±ß¤Ç¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¡ÖG-T¡Ê2WD¡Ë¡×¤â206Ëü5800±ß¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£
¡¡2WD¤ÇºÇ¾åµé¤È¤Ê¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥àG-T¡×¤â225Ëü7200±ß¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼ÖÎ¾²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥ÉÉÕÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ó¡¼¥à¡¢ËÜ³×´¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥«¥¹¥¿¥àG¡×¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥àG-T¡×¤ËÉ¸½à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡×¤Ï¡¢173Ëü9100±ß¡Á247Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯1·î¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¹¥º¥¡¦¥½¥ê¥ª¡¿¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¤Ï¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÎºÇ¿·²½¤È½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ø¼°¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¹â¤á¤¿Áö¤ê¤¬ÈþÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥ß¡¼¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥ê¥ª¤â¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥È¡¼¥ë¤¬2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÅÐÏ¿¼Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç·÷³°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥È¥è¥¿¤ÎÈÎÇäÎÏ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥ë¡¼¥ß¡¼¡¢¼¡´ü·¿¤Ï¤¤¤ÄÅÐ¾ì¡© ¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡©
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ë¡¼¥ß¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ç¤¢¤ì¤Ð2025Ç¯¤Ë¡Ö¼¡´ü·¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡×¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÇ§¾Ú¿½ÀÁÉÔÀµÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢·×²è¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥ë¤Ï2027Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎOEM¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ß¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¼¡´ü¥ë¡¼¥ß¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ºòº£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¤è¤ê²¡¤·½Ð¤·´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡°ÂÁ´¡¦²÷Å¬ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡µ¬ÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤ÉºÇ¶á¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤ÏÉ¸½à²½¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î2¤Ä¤È¸«¤é¤ì¡¢¸½¹Ô·¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÊNA¡¿¥¿¡¼¥Ü¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÇÑ»ß¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤Ë1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÊNA¡¿¥¿¡¼¥Ü¡Ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥ê¥ª¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¡Öe-SMART HYBRID¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥ê¥ª¤Î22.0km¡¿L¡ÊWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿ôÃÍ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁö¤ê¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¥½¥ê¥ª¡¿¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¤¬¥À¥ó¥Ñ¡¼¤äÂ¤Þ¤ï¤ê¤ÎÀßÄê¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢Áà½Ä°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏDNGA¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥È¡¼¥ë¤È¶¦¤Ë¥ë¡¼¥ß¡¼¤â¤è¤ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ½ÐÍè¤½¤¦¤Ç¤¹¡£