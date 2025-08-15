＜注目銘柄＞＝千葉銀、貸出金増加し日銀利上げ機運の追い風 ＜注目銘柄＞＝千葉銀、貸出金増加し日銀利上げ機運の追い風

千葉銀行<8331.T>のもみ合い上放れと青天井圏への突入を期待したい。千葉県に本拠を置く地銀大手で、４日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は、純利益が前年同期比８．７％増の２１７億８３００万円となった。中間期の計画に対する進捗率は５３％台と順調な滑り出しとなっている。



ネット銀行を交えた預金獲得競争が激しくなるなか、銀行単体の６月末の預金残高は１６兆３０７９億円と前年同期末に比べて２８００億円あまり増加。一方、貸出金残高は１３兆５４３８億円と６５００億円近く増加させた。４～６月期の貸出金利回りは１．１５％と前年同期比で０．２６ポイント上昇し、収益力が高まっている。



時価総額１兆円を上回る地銀株として海外の機関投資家の投資対象となりうる規模を持つほか、７月には千葉興業銀行<8337.T>との経営統合で調整を進めていると報じられ、地銀株のなかでもカタリストを抱える銘柄として注目度は高い。直近ではベッセント米財務長官が日銀の金融政策について「後手に回っている」との見解を示し、早期の利上げ観測が台頭したことも株価のサポート要因となりそうだ。１９８９年の上場来高値１５６０円を上抜ければ、需給面で真空地帯に差し掛かることとなる。（碧）



