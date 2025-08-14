ヨンア、ミニ丈ワンピで美脚披露 “イケメン”息子とロンドン旅行を満喫「一生の思い出ですね」「お母さんが綺麗」
モデルのヨンア（39）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。ミニ丈の白ワンピース姿で美脚を披露した。
【写真】173センチのヨンア、白のミニ丈ワンピで美脚スラリ 息子とのショットも
投稿では「Londonは息子と来るのは初めて。一人で来るのとは全く違う毎日ですが Little moments, big memories」とつづり、ハッシュタグで「#ロンドン旅行」「#LondonTrip」「#TravelWithKids」と添えている。
写真には、ロンドンの街並みを背景に息子とハグする仲睦まじい様子も収められており、ファンからは「息子さんはお母さんが綺麗で自慢出来ますね」「めっちゃ美人なママやし」「息子さんにとっても、一生の思い出ですね」などのコメントが寄せられている。
