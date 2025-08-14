敵地・エンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」でスタメン出場

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は13日(日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」でスタメン出場する。5試合連続となる44号が飛び出すのかどうか、注目が集まる。また、ヒットを記録すると12試合連続安打となり、今季自己最長となる。

大谷は9日（同10日）から4試合連続本塁打を記録中と、好調を維持している。11日（同12日）の同戦では、8回1死、右腕アンダーソンの内角カットボールを完璧に捉えた。右翼スタンドへ飛び込む42号ソロ。3試合連発は今季4度目で通算12度目だ。打球速度100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度33度だった。

12日（同13日）は敵地での同戦に「1番・指名打者」で出場し、同点の9回に迎えた第5打席で4試合連発となる43号ソロを放った。本塁打数で並んでいたフィリーズのカイル・シュワーバー外野手を突き放し、再びリーグ単独トップに立った。

“珍事”も起きた。5-5の同点で迎えた6回無死一、二塁では、強烈な当たりが遊直に。飛び出した2人の走者も戻りきれずにまさかのトリプルプレーが成立。勝ち越しチャンスが一瞬でチェンジとなり、大谷は呆然と立ち尽くしていた。前日は悔しさを晴らす豪快弾を放っただけに、この日も意地を見せたいところだ。

大谷は投手として今季8試合に登板して0勝0敗、防御率2.37の成績を残している。前回登板した6日（同7日）のカージナルス戦では4回2安打1失点。54球で8三振を奪う快投を見せていた。ドジャースは今季のエンゼルス戦5試合全てで敗れているだけに、今季“初勝利”したいところだ。（Full-Count編集部）