7月25日、東京・永田町で凛々しい表情を見せるテレビ朝日・下村彩里アナの姿を発見。この日、おこなわれていたのは、参院選の結果を受けて進退が取り沙汰されている、石破茂首相の続投を求めるスタンディングデモだ。下村アナはその様子をリポートしていたという。

「下村アナは『報道ステーション』の取材で来ていたようです。スタッフと念入りに打ち合わせしていて中継は慣れた様子でした」（通行人）

2019年、テレビ朝日に入社し、6年めを迎える下村アナは、『報道ステーション』と『サンデーステーション』を担当するなど報道畑を歩んでいる。女子アナ評論家の丸山大次郎氏はこう評価する。

「テレ朝は、報道メインで活躍するアナウンサーが多い印象があります。古くは『ニュースステーション』を担当していた小宮悦子さんや『ビートたけしのTVタックル』の印象が強い丸川珠代さんも報道畑です。

最近だと、退社した小川彩佳さんは完全に“報道一筋”というキャリアで、存在感を確立しました。ほかにもワイドショーなどの情報番組系も含めれば、松尾由美子アナや森川夕貴アナ、上山千穂アナもいます。

女性アナウンサーがバラエティ化していくなかで、原稿を“読む力”が培われている報道担当は貴重な人材。そういう意味でも、局としては下村アナをしっかり育てていく意向なのだと思います」

『報道ステーション』ではお天気キャスターを経て、フィールドキャスターとして全国を飛び回る日々を送る。メインキャスター就任の可能性を、前出の丸山氏が続ける。

「これまで報道番組のリポートなど、地味な現場仕事を着実にこなしてきました。そして、30歳を迎えることを考えれば、そろそろメインキャスターに抜擢されてもいいキャリアだと思います。しかし、1年後輩で現在、メインキャスターを務めている安藤萌々アナというライバルがいるので、厳しい状況でもあります。

『サタデーステーション』のメインキャスター・高島彩さんが卒業して、そこで下村アナが大抜擢される可能性もゼロではないと思います。最近の女性アナウンサーは、愛らしいタイプが増えているので、凛として堅実な印象の下村アナは、レアな存在感の持ち主だと思います」

メインキャスターに期待が高まる。