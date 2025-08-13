関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
©Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品 販売元：ジェイアール西日本商事株式会社
関西の鉄道会社11社は2025年大阪・関西万博の開催を記念し、コラボレーションを実施する。各社の鉄道車両や大阪・関西万博のラッピング列車をモチーフとした全13種類の商品を2025年8月15日より順次発売する。大阪・関西万博ならではの、関西鉄道各社の“夢のような”コラボレーション商品を楽しめる。
１. 商品詳細・画像等
（１）EXPO2025 ＆ Kansai Area TrainsA4 クリアファイル2枚セット（イラスト）
2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ限定：2種
一般販売：１種
販売価格：各880円（税込）
〇会場内 A
〇会場内 B
〇一般販売
（2）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains A4クリアファイル2枚セット（写真）
2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ限定：1種
販売価格：880円（税込）
〇会場内
（3）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains A4クリアファイル（写真）A・B
一般販売：2種
販売価格：各550円（税込）
〇一般販売 A
〇一般販売 B
各社の鉄道車両の写真を使用した「A4クリアファイル」を全３種発売！
個性豊かで魅力あふれる各社の車両が集合したデザインを楽しめる
（4）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains
トレーディング2連アクリルキーホルダー（ラッピング列車ver）
2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ限定：2種
販売価格：1,100円（税込）
〇会場内 車両正面イラストver （サイズ：約33×52/約30×44 種類数：全11種（ランダム１個入り））
〇会場内 車両側面イラストver（サイズ：約76×19/約30×44 種類数：全11種（ランダム１個入り））
大阪・関西万博ラッピング列車のイラストと駅員さんの制服を着たミャクミャクがセットになった
2連タイプのキーホルダー
（5）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains トレーディングアクリルキーホルダー
一般販売：2種
販売価格：880円（税込）
〇一般販売 車両正面イラストver サイズ：約33×52 種類数：全11種（ランダム１個入り）
〇一般販売 車両側面イラストver （サイズ：約72×17 種類数：全11種（ランダム１個入り））
各社の代表的な鉄道車両をデザインしたキーホルダー！ 裏面にはミャクミャクも
（6）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains
トレーディングアクリルマグネット(ラッピング列車側面ver)
2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ限定：1種
販売価格：935円（税込）
〇会場内 車両側面イラストver （サイズ：約68×22 種類数：全11種（ランダム１個入り））
（7）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains
トレーディングアクリルマグネット(ラッピング列車＆ミャクミャクver)
一般販売：１種
販売価格：880円（税込）
〇会場内 車両正面イラストver（サイズ：約40×40 種類数：全11種（ランダム１個入り））
ミャクミャクが各社の大阪・関西万博ラッピング列車と記念撮影！？
日常での使用も便利なアクリルマグネット
（8）EXPO2025 ＆ Kansai Area Trains TRADING CARD
2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ限定：1種
販売価格：550円（税込）
画像はラインナップの一部(レアカード11種)
大人気”トレーディングカード”シリーズがついに関西私鉄とコラボレーション！
大阪・関西万博ラッピング列車をはじめとした、各社の魅力ある車両をラインナップした
サイズ ：約85×58×1
素 材 ：紙
種類数 ：全58種（レア11種、シークレット3種含む）
封入枚数：1パック2枚入り（カードがランダムに２枚封入）
©Expo 2025
2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
２.コラボレーションした鉄道会社について
３.発売日
【会場内商品】
2025年8月15日（金）
【一般販売商品】
2025年8月19日（火）より順次発売
※販売場所により取扱商品や発売日が異なる。予めご了承のこと。
４.販売箇所
【会場内商品】
・2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ
【一般販売商品】
・一部鉄道会社の駅ナカ店舗（詳細別紙
・京都鉄道博物館ミュージアムショップ
・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」（https://www.trainbox.jp）
・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」
（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）
・トレインボックス WESTERモール店 (https://wester-mall.westjr.co.jp/)
・Osaka Metro公式オンラインショップ（https://osakametro-shop.myshopify.com/）
・大阪モノレール公式ホームページ（オリジナルグッズ）
（https://www.osaka-monorail.co.jp/event/goods/）
・阪急電車グッズ公式オンラインショップ「HANKYU DENSHA SHOP」
（https://www.hankyudensha-shop.com/）
・鉄道甲子園オンラインショップ(https://www.tetsudokoshien-shop.com/)
・その他イベント販売（OsakaMetro・大阪モノレール・山陽電鉄・阪神電鉄）
※サイト内検索ワード：「Kansai Area Trains」「大阪・関西万博＆関西鉄道会社コラボレーション」
５.おしらせ
・内容・価格や販売箇所は変更する場合がある。
また、急遽販売を終了する場合がある。
・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がある。
・販売箇所によって取扱商品が異なる。発売開始日に商品が用意
出来ていない場合もある。予めご了承のこと。
・商品は無くなり次第販売を終了する。
・それぞれの画像はイメージ図。実際と異なる場合がある。
・一部実際の車両・標記と異なる場合がある。予めご了承のこと。
・以下の公式SNSでも商品を紹介している。
「トレインボックス」（ジェイアール西日本商事株式会社）
Facebook：https://www.facebook.com/jrwtrading/
X(旧Twitter)：https://x.com/TRAIN_BOX
Instagram：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/
