「珍しい苗字」より盛り上がる？　地域特有の苗字をまとめた地図が話題

大学進学や就職で交友関係が広がると、今までの人生で見たことがない苗字（名字）を持つ人と知り合いになることがよくあります。そんなときに「珍しい！」と驚く気持ちもわかりますが、一方的な「珍しい苗字」認定は、相手によって不快感を与えてしまうことも。

では見慣れない苗字に遭遇したときにはどうすればいいのか。とあるXユーザーが提案するアイデアが、1つの解決策になるかもしれません。

■ 北海道から沖縄まで、各都道府県の特有の苗字がまとめられた日本地図

苗字に関する同人誌の発行などをしているXユーザーの「きょくにゃん 苗字系Vtuberのパイオニア」さんがこのほど投稿したのは、「地域特有の苗字」をまとめた日本地図。

北海道から沖縄までの各都道府県において特有の苗字が、数個〜20個程度列挙されています。

きょくにゃんさんは、Xで話題のサメミームに便乗する形で「突然地域特有の苗字を指摘してフォロワーを怖がらせましょう！」と投稿。続けて「『君この地域の出身なの？じゃあ〇〇って苗字の人知り合いにいるよね』と聞くとかなり高い割合で怖がってくれますよ」と綴っています。

確かに新しく知り合った相手の苗字にそのまま「珍しい！」と伝えるより、地域や苗字を結びつけて返答する方が、会話が広がって面白いですね。

きょくにゃんさんの地図は、著名人のWikipediaと見比べながら眺めるのも楽しいです。

例えば千葉県特有の苗字として「加瀬」がありますが、この苗字を見て筆者が真っ先に思い出すのは俳優の加瀬亮さん。加瀬さん自身は神奈川県横浜市出身ですが、双日株式会社の元代表取締役会長である父・豊さんは千葉県出身だそう。

また声優の鬼頭明里さんや、漫画家の鬼頭莫宏さんはともに愛知県の出身。きょくにゃんさんの地図の愛知県には、特有の苗字として「鬼頭」が記されています。そういえば筆者の知人の鬼頭さんも愛知出身でした。

もちろん苗字と出身地が必ずしも一致しているわけではありません。しかし一致しているにしてもしていないにしても、「昔はこの県に関係があったのかな？」「やっぱりこの苗字はこの県に多いんだな」ということが実感を伴って頭に入ってくることが、非常に楽しいです。

この興味深い地図を作成したきょくにゃんさんに、詳しくお話をうかがってみました。

■ 興味深い「地域特有の苗字」の世界！特定につながるので、苗字の扱いには要注意

―― 苗字に興味を持ち始めたのは、何がきっかけだったのでしょうか？

小学校の頃、四月一日（わたぬき）、八月一日（ほずみ）という難読な苗字があるということを知ったのがきっかけで、電話帳や名簿などでよく苗字を探すようになりました。

―― 自分も同じような経験があります！が、きょくにゃんさんほどの熱意は生まれませんでしたね……すごいです。その当時から苗字への興味は変わらずですか？

現在は苗字の分布と伝播に特に興味があります。苗字が発祥して人々の移住により、苗字が移動して現在の分布になるまで、長い歴史があります。とても一朝一夕にわかることではありませんがすごく興味があります。

―― 分布と伝播。確かに改めて聞くとすごく興味深いテーマですね。この「地域特有の苗字」というのは、どういった資料を元にまとめたのでしょうか？

この画像は9年前に作成したものです。

ここに載せた地域特有の苗字とは、その県に分布が集中する苗字（概ね、全国世帯数に対して3割以上）の内、ぼくが由来などを説明しやすいものです。

以前、日本ソフト販売という会社が発売していた写録宝夢巣という苗字の分布がわかる電話帳ソフトがあるのですが、そのソフトのデータを眺めて目についた分布に特徴がある苗字を抜き出して、また紙の電話帳で補完したものです。

2県以上に集中する苗字は載っていないですし、また、その苗字の分布が都道府県内で偏っていたりして見たことがない人もいると思うので、この地図がしっくり来ない人もたくさんいると思います。

―― きょくにゃんさん的に「興味深いな」と感じている苗字や地域はどこですか？

興味深いなと思う苗字や地域は、これこそ全てのものなのですが、鹿児島県は苗字の種類が多いので特有の苗字も多く、沖縄県は分布するほとんどの苗字が特有なので、載せるのが大変でしたし、まだまだたくさんあると感じた人が多いと思います。

―― 自分も眺めていて「鹿児島県は1文字の名字が8つもある！」と驚きました笑 沖縄の名字は言わずもがなですね

鹿児島県の1文字の苗字は、奄美群島特有のものなんです。

―― 投稿にあったように、知り合いの苗字を的中させて怖がらせた経験は実際にありますか？

Twitterでフォロワーさんの苗字を、住んでいる地域とツイート内容から当てたことがあります。

もちろん、仲の良いフォロワーさんにしかそんなことはしてないし、アキネイター式で質問して当てたこともあります。

―― さすがは苗字の有識者……。

注意喚起なのですが、最近は見ないのですが前に本名の1字を晒すなどのハッシュタグがあって、ハッシュタグに便乗して本名の文字を書いてしまうとかなり特定されやすくなってしまいます。

私の苗字、世帯数ランキングで言うと何位くらいなんだよねとかそういう事も危ないです。

―― 苗字も立派な個人情報ですもんね。

「きょくにゃん 苗字系Vtuberのパイオニア」さん（@ky2g）

（ヨシクラミク）

