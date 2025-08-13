森川葵主演の火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』の第5話のゲストキャストとして、内藤秀一郎、島崎遥香、杢代和人、尾形貴弘（パンサー）の出演が決定した。

本作は、日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“コンゲーム（だまし合い）エンターテインメント”。おとり捜査は、正体がバレたら失敗どころか、命の危険さえ迫る捜査手法であるが故、スリリングでテンポ良い展開も見どころのひとつ。森川演じる“スティンガース”を率いるリーダーで、アメリカ帰りのキレッキレの女性捜査官・二階堂民子を主人公に、これまでの刑事ドラマにないポップな世界観で描く。

8月19日に放送される第5話では、宗教団体「幸せの果実」の信者が次々と行方不明になる事案にスティンガースが挑む。自然と共生しながら人間本来の生き方を取り戻すことを教義とし、農園で自給自足の集団生活を送っている団体だが、信者の家族が本人たちと連絡が取れなくなり、教団に問合せたところ、既に退会済みだと言われ消息が分からない事案が続いているという。事件解決のため、信者となってこの団体に入り込み捜査をするスティンガースは、真相を突き止めることができるのか。この宗教団体のメンバー役として、内藤、島崎、杢代が出演する。

内藤が演じるのは、宗教団体「幸せの果実」のメンバー・野間英司。島崎は、宗教団体「幸せの果実」のメンバーで、潜入した森園と交流を深める楠木恵里奈を演じる。杢代は、宗教団体「幸せの果実」のリーダーのひとり、北の守役を担当。さらに、パンサーの尾形が、ある事件で逃走中の犯人と思われる男役を演じる。ヨーロッパ貴族の変装をしたスティンガースと対峙するシーンは第5話の見どころのひとつとなる。

■コメント・内藤秀一郎野間英司を演じさせていただきました内藤秀一郎です。野間は純粋にお金が欲しい一般男性ですが、どこかスティンガースの皆さんに憧れている部分も、、スティンガースにどう関わってくるか注目していただきたいです！ 是非ご覧ください！

・島崎遥香今回、“幸せの果実”という団体のメンバーである楠木恵里奈を演じました。何気ない表情や行動の奥に、彼女の純粋さや、これまでの人生がにじむよう意識して撮影に臨みました。物語の中で楠木がどんな風に見えるのかぜひ楽しみにしていてください。

・杢代和人北の守役を演じさせて頂きます、杢代和人です。役名を最初聞いた時は、“人間を演じるんだよね…？”と驚きましたが、現場に入るとスティンガースの皆さんがとても明るくて、監督をはじめ、スタッフの皆さん全員が楽しく撮影をしていて、現場に足を運ぶのが楽しみで仕方なかったです。広大な自然の中で撮影したことも思い出に残っています！ 笑ってしまうところもあれば見入ってしまうシーンも沢山あるので是非楽しんで頂けたら嬉しいです！

・尾形貴弘（パンサー）ドラマ出演サンキューーーーーーーーー！！ ポイントになるいい役をやらせていただきました！！演者の皆さんに助けられて、なんとかなったと思います！！ 最高に楽しかったです！！ これを機に俳優尾形もよろしくお願いします！！ スティンガースサンキューーーーー！！（文＝リアルサウンド編集部）