迷惑老人にキレた！訪問マッサージ師「もうここには来ません」【ママリ】

この物語は、2人の姉妹の母である作者Ai(@mayai260)さんが新婚時代に遭遇したエピソード。Aiさん夫婦が契約している月極駐車場に、週2回も訪問マッサージの車が駐車されるようになってしまいました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『非常識な奴と戦った話』第30話をごらんください。

マッサージは隣人が呼んでいたもので、団地の駐車場を勝手に又貸ししていたのです。使っていない時間帯といえど、見知らぬ人に勝手に駐車される図々しさに不快感を覚えたAiさんはきっぱりと駐車をやめさせます。しかし、今度は別の部屋の駐車場を勝手に使うようになってしまいました。Aiさんから無断駐車を指摘された訪問マッサージ師は、コインパーキングに車を移動させますが、それを知った老人男性は怒り始め…。

©Ai

訪問マッサージ師は思わぬ駐車場問題に巻き込まれて、嫌気がさしたのでしょう。イライラを募らせながら「もうここには来ない」と老人男性に言い放ちました。その言葉を聞いて老人男性は焦りの表情を見せます。まさか言い返されるとは思わなかったのでしょうね。

