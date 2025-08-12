＜50代ヘア＞こなれて見えるってこういうこと！【大人のボブパーマ】が推せる♡

扱いやすいレングスで、ミドル世代から人気のボブヘア。王道も良いけれど、こなれ見えを狙うならパーマを組み合わせてみて。ふんわりとしたシルエットや軽やかな動きが楽しめるパーマは、まさに“こなれ感”をまとったスタイル。垢抜けはもちろん時短も叶いそうなボブパーマは、忙しい大人女性にもぴったりのヘアスタイルです。

ニュアンス感がオシャレな大きめカール

ゆるっと大きめのカールで仕上げ、夏らしい抜け感たっぷりなヘアスタイルに。派手すぎない緩めのウェーブが、ナチュラルにこなれ見えを叶えてくれそう。髪のボリュームが気になるというミドル世代も、パーマでトップから動きをつけるとさり気なくカバーできるはず。顎ラインでカットした短めのボブは、首まわりが涼しげで今の季節にぴったり。

ランダムな動きで遊び心をプラス

上品で涼しげなショートボブに、パーマでボリュームをプラスして華やかに。毛先のランダムな動きがおしゃれで、こなれ感のあるヘアスタイルです。自分では巻くのが難しい短めのレングスも、パーマならしっかりと動きが出せます。オイルやワックスでウェット感が出るようにセットすれば、ヘルシーで若々しく見えるはず。

パーマ × レイヤーカットで最旬スタイルに

パーマで動きを出しながら、レイヤーをきかせて軽やかなシルエットに。レイヤーによる立体感とパーマのウェーブで全体がふわっと膨らみ、髪のボリューム不足を解消できるかも。カラーはナチュラルなオリーブブラウンで、ミドル世代らしい上品さもキープ。ドライヤーで乾かしてスタイリング剤をなじませるだけでセットが完了し、身支度の時短につながりそうなところも推したいポイント。

直毛さんもパーマならふんわりシルエットに

直毛すぎて巻いてもすぐに取れてしまう……。そんな人も、パーマならふんわり感をキープできるかも。@rico_salonさんによると、「グリッとしなやかなカールがもう数ヶ月は楽しめそう」とのことで、ヘアメンテナンスまでの期間も長く見積もれそう。クルクルとした細かめのカールが可愛らしく、こなれたムードが漂います。襟足ギリギリでカットするミニボブは、パーマでしっかりボリュームが出ても涼しげに見えるのが魅力的。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@matsuo_makes様、@hanae.yamaguchi様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M