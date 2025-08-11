岡本屋監修！ローソン「パンDEプリン(地獄蒸し(R)プリン風)」

ローソンは、2025年8月12日(火)(※)より、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

ローソン「パンDEプリン(地獄蒸し(R)プリン風)」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：157円

販売店舗：九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)

ローソンは、2025年8月12日(火)(※)より、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)では、『からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味』のほか、地元名店の監修によるパスタやご当地のソウルフードや名産品を使用したパンやスイーツなど、計8品を楽しめます☆

(※)「延岡発祥 直ちゃん監修 チキン南蛮弁当」は、8月11日(月)発売。

今回はローソン「パンDEプリン(地獄蒸し(R)プリン風)」を紹介。

岡本屋旅館は、大分県別府市にある創業150年の老舗旅館。

売店では、職人が丁寧に蒸した「地獄蒸し(R)プリン」を販売しています。

この岡本屋監修のもと、「地獄蒸し(R)プリン」をイメージし、カスタードクリームを絞って焼き上げたパンに、カラメルゼリーをトッピング！

