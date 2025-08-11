家族サービスがなにより大切！株式会社英國屋・小林英毅社長の休日の過ごし方

創業は１９４０年。人に、仕事に真摯に向き合う顧客に「信頼を得られる装い」としてメンズ・レディースのフルオーダースーツを提供してきた英國屋。09年に28歳で社長に就任した小林英毅氏（44歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

代表取締役社長

小林英毅

81年、東京都生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、04年にワークスアプリケーションズ入社。大手企業向けＥＲＰパッケージソフトの開発・導入コンサルティングに携わる。06年、父親が社長を務めていた英國屋に入社。銀座英國屋で仕事を始める。09年、創業家の３代目として社長に就任。

休日の数時間でも、妻に子育てを休んでほしい

週末は家族サービスを大事にしています。６歳と４歳の２人の息子を遊びに連れ出すのが、私の役目。妻になるべく休んでもらいたいからです。

仕事ではお昼の休憩もあるし、適当に力を抜ける時間がある。でも、子育てにはそんなものはないんです。

日々、緊張感のある子育てに追われている妻に、休日の数時間くらいは代わってあげたい、と。

幼い頃からですから、２人の子どもたちには当たり前になっています。自転車の前と後ろに乗せ、１時間くらいの距離であれば行ってしまいます。

近くの公園はもちろん、東京国立博物館、東京貨物ターミナル駅、地下鉄博物館、夜の東京駅に寝台列車を見に行ったことも。江戸東京たてもの園は、さすがに遠いので電車とバスを乗り継ぎました。高尾山にも何度も登っています。

行き先は「いこーよ」という情報サイトで調べたりもします。写真がいろいろ出ていますから見せて、どこに行くか一緒に考えたり。

夏場は暑いので、水遊びができる公園が多いですね。もちろん私もびしょ濡れになります（笑）。

息子たちには父親として「背中」を見せないといけないと思っていますが、父親の姿は母親の解説によって大きく変わります。そのためにも、夫婦の関係性はとても大事だと考えています。

まわりで事業承継など、経営者の親子関係をお聞かせいただくことがありますが、親子関係がうまくいっているのは、夫婦関係がしっかりしているケースがやっぱり多い。

夫婦関係を良好に保つことは、いろんな面でとても大事なことだと思っています。私の場合は、端的に妻が大好きだというのが大きいのですが（笑）。

モヤモヤを言語化しているので、ストレスもない

特に趣味はないんですよね。それこそ時間もない。平日も朝６時から長男の勉強を見て、７時からは次男に教えています。夜も勉強を教えますし、家のこともできることは手伝いますし、ようやく身が空くのが夜の９時。

そこから何かをするかといえば、スキルを学べるYouTubeから音声を聞いたり、通っている勉強会で学んできたことをもう一度、学び直したり、本を読んだり、くらいでしょうか。

趣味でオフに切り替える、という意識もないですね。それこそ、子どもの勉強を見たりしている時点で、すっかり仕事は頭から離れています。

ストレス発散のための何か、というものもない。ストレスは、要するにモヤモヤだと思うんです。でも、モヤモヤは書くとスッキリします。私の場合は、マインドマップを使って常にビジュアル化しています。

自社の問題や課題をすべて書き出してマインドマップにするといい、と勉強会で教わって、やってみたらとても良かった。モヤモヤしているから、対応ができないんですよね。できていないことを認識するだけでも、モヤモヤは消えてくれます。

そして、毎週のようにアップデートするようにしています。

スポーツはやります。健康のために運動しないといけないという認識があり、ただ時間がないので家から会社までの通勤時間をランニングに当てています。到着すると汗を拭いてスーツに着替えます。

かつて富士山に登ったときに膝を痛めてしまって、長い距離は走れないんです。だから、通勤で走るのは、ちょうどいい距離です。あとは、シェアバイクを使うこともあります。

家族で外食することはほとんどありません。私も妻も、お金を使うのが好きではないんです。

休日に子どもを連れ出すときも、私が作った焼きおにぎりを持っていきます。醤油、みりん、ごま油、鰹節やゴマを混ぜ込んで握って焼く。持ち運びしやすいし、子どもたちも好きです。

倒産寸前だった会社に入社、立て直しをする

25歳で家業に入ったとき、会社は倒産寸前でした。事業を拡大し過ぎていたんです。売り上げと利益の区別もついておらず、安売りにも走ってしまっていた。

お金を使うのが好きではない、というのは、経営が傾いていて、両親がかなり倹約家だったことも大きいです。

また、会社に入ってからも経営再建の時期の５年間は、本当にお金がありませんでした。それこそ月に４万円ほどで暮らしていました。外食なんて、できるはずもなかった。

今も老舗企業の社長夫妻だから、なんだか贅沢をしてそうだ、などとイメージされることもありますが、まったく違います。

入社時の英國屋は、ひどい状態でした。社員に聞いてわかったのは、経営陣に問題があったこと。銀行から社長就任を請われ、決めたのは古い役員を一掃することでした。そして未来に向けて頑張ろうとしていた人たちと一緒に、会社を立て直していきました。

英國屋は今も大きな信頼をいただいていますが、商品とサービスは良かったんです。ただ、会社のサイズが大きくなり過ぎていた。最盛期は１００億円の規模でした。

こうなると、オーダースーツを仕立てようと思っていない方にもアピールしないといけない。効率が良くないわけです。

今は、銀座英國屋で仕立てたいという方々に対してきちんとＰＲをして、それをお仕立てしています。規模を追わず、本当に必要な方にサービスをお届けする。サイズを大きくするより、最も効率のいいところで留まる。

売り上げ拡大はまったく目指していませんが、利益をしっかり出すことができ、事業はとても好調です。売り上げも、店舗数は縮小しているのに上がっています。

オーダースーツ市場は拡大しているわけではありませんが、確実に需要はあります。だから英國屋の商品、サービスは何が違うのか差別化のポイントをしっかり打ち出すようにしています。

今では新規のお客さまのうち、20代から40代までの割合が47.5％で、オーダー体験も好評です。英國屋のスタイリングやフィッティングは、体験してもらうからこそわかる価値。実際、６〜７割の方がご注文になるんです。

社長の月曜日

会社にとっての今の一番のリスクは、私自身の健康状態だと思っています。健康診断ではオールＡですが、管理はずっと続く。私自身も、長く健康でいられたほうがうれしい。そんな思いの中、経営塾で教わったのがサバ缶でした。青魚は、なかなか摂れない。水煮だとカロリーも控え目。会社ではメタボ回避奨励金を出しているほどなんです。今このサバ缶２００グラムを毎日の昼食にしています。案外、満足感ありますよ。

20年以上続く家庭菜園の趣味！ローソン・竹増貞信社長の休日の過ごし方