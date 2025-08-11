この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「らくらくLINE教室」にて公開された「【LINEの秘密ワザ】既読をつけずにメッセージを読む最強テクニック」で、LINE活用講師のひらい先生が、60代以上の初心者向けに、既読をつけずにLINEメッセージを読む裏ワザを分かりやすく解説した。



動画冒頭で「この既読回避アプリという、既読をつけないアプリがね、実はあるんですよ。ただ注意点として、実はこの既読回避アプリも弱点がありまして…」と語ったひらい先生。まずAndroid端末を例に、LINEの通知機能を活用し既読をつけずに内容を確認する王道テクを紹介した。設定方法では「通知設定がオフだとメッセージが表示されない」と注意を促し、「通知とメッセージ内容表示の両方がONになっていれば、5行程度のメッセージ内容を通知バーで確認できる」と説明。「実際にやってみると、画面を上から下にスワイプするだけで既読をつけずに読めます」と実演した。



続いて紹介したのは、“既読回避アプリ”と呼ばれるサードパーティー製アプリの活用法。ひらい先生は「のぞき見という、LINEの中でメッセージを見るのではなく、アプリを通して見ることで既読が付かない」と語り、その使い方や導入手順を丁寧にガイド。「特に長文もバッチリ読めます。通知だけだと10行までしか見れないけど、のぞき見アプリなら全文確認可能」と強調した。



一方、「実は画像や動画の内容までは無料版では見られません。『文章だけなら無料で十分だけど、写真も見たい場合は課金が必要』と伝えています」とデメリットも忘れずに解説。「基本は通知で十分」ともアドバイスを送りつつも、「すぐに既読をつけたくない人、全文きっちり確認したい人には既読回避アプリがおすすめ」と独自の視点を提供した。



動画の最後には「この既読回避アプリとか使ったことありますか？『他にもこんな裏技があるよ』という方はぜひコメントで教えてください」と視聴者との双方向コミュニケーションを呼びかけつつ、「役に立ったらチャンネル登録を」と締めくくっている。知っておくと役立つLINEの便利ワザ、シニア世代のみならず“既読”に悩める全ユーザー必見の内容だ。