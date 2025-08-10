大谷翔平がストーリーズでデコピンの映像を公開

【MLB】ドジャース 9ー1 Bジェイズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

珍しいアングルから撮影されたデコピンの“最新ショット”が話題を呼んでいる。ドジャース・大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦の試合後に自身のインスタグラムを更新。大谷から届けられた愛犬デコピンの映像に「かわいい」「癒やしショット」とファンが歓喜している。

大谷はブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場。3年連続4度目となる40号を放つなど、2安打2打点の活躍で勝利に貢献した。試合後、インスタグラムのストーリー機能で同僚の活躍などを引用する中、愛犬デコピンの最新ショットも公開。デコピンがカメラを上から覗き込む形で撮影されており、最後はカメラに向かってダイブする特別映像となっている。

デコピンが大谷のインスタグラムに登場するのは7月15日（同16日）に行われたオールスター戦以来。レッドカーペットショーで真美子夫人と手を繋ぐ場面などの写真と動画が投稿される中、デコピンがウインクした瞬間を捉えた近影が公開されていた。

久々のデコピン登場に「なに？ デコピンかくれんぼ？」「大谷さんが下にいるのに気付いてビクゥゥてなってる」「可愛すぎて永久保存版決定」「ヤンチャなデコピン」「大谷さんがカメラ斜めにして撮影してる姿が浮かんで来る」とファンも続々反応した。

また、デコピンが寛いでいるのはベッドの上のようにも見受けられるため、「大谷君、これからお寝んねタイムなのかな」と激闘を終えた大谷の休息タイムに想像を巡らせるファンもいた。（Full-Count編集部）