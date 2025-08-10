°½À¥¤Ï¤ë¤«3Ç¯¤Ö¤ê¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¡ÈÉÔÈ¯¡É¤Ç·Þ¤¨¤¿¶Ê¤¬¤ê³Ñ¡Ä½÷Í¥¤È¤·¤Æº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤¬¡¢2022Ç¯4·î´ü¤Î¡Ö¸µÈà¤Î°ä¸À¾õ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¡ÊNHK¡Ë¤¬2Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÏÃª¤Ü¤¿¡© ±ÊÌî²ê°ê¡È¼ºµÓ¡É¤ÇCMÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¥Ý¥¹¥È½÷²¦ÁèÃ¥Àï¤¬ËÖÈ¯
¡¡¥ª¥ó¥¨¥¢Á°¡¢30Âå¸åÈ¾¤ÎÆÈ¿È½÷À¤Î½ª³è¤ò°½À¥¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÄ°Î¨Åª¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡6·î21Æü¤Î½é²ó¤³¤½À¤ÂÓ5.8¡ó¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ±¦¸ª²¼¤¬¤ê¡£Á´6ÏÃ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï5.6¡ó¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê¿ô»ú¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£
¡ÖÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¡ÈÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÉÏÈ¤Î¡¢ÅÚÍËÌë10»þ¤ËºßÂðÎ¨¤¬¹â¤¤30Âå¸åÈ¾¤«¤é40ÂåÁ°È¾¤Î½÷ÀÁØ¤Ë¤Ï¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢NHK´´Éô¤Î´üÂÔ¤Ï¤¤¤ä¤¬¾å¤Ë¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¡É¤Î°½À¥¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¸ÉÆÈ»à¤ä·ëº§¡¢²ð¸î¡¢½ª³è¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢NHK¤È¤·¤Æ¤Ï×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¡Á¡Ù¤ÏÆ±¤¸NHK¤ÎÌë10»þÏÈ¤Ç¡¢22Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤¬µÏ¿¤·¤¿8¡óÂæ¤Î»ëÄ°Î¨¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ØÀµÄ¾¡Á¡ÙÆ±ÍÍ¤ËÂ³ÊÔ¡¢·à¾ìÈÇ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡ÈÊá¤é¤Ì¤¿¤Ì¤¤ÎÈé»»ÍÑ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤â¸À¤¦¡£
¡¡°½À¥¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª¤ÓÈ´¤¤¤ÆÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¤Î¤³¤ÎÈùÌ¯¤Ê·ë²Ì¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°½À¥¤Ç¤Ï¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22Ç¯²Æ¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£21Ç¯1·î´ü¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Á¥µ¥¤¥³¤Ê2¿Í¡Á¡Ù¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢»ëÄ°Î¨¤â¶½¹Ô¼ýÆþ¤âÄãÌÂ¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸·Ï¡Ø¸µÈà¤Î°ä¸À¾õ¡Ù¤â¸¶ºî¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ç¤·¤¿¡£23Ç¯8·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡¦¥ê¥ê¡¼¡Ù¤â¡¢¼«¿È¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡¢²á¹ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÂÎ¤¬¥¢¥¶¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è´Û¤¬´ÑµÒ¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°½À¥¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢11ºÐ²¼¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Ë½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿µÇ°ºîÉÊ¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¹õÎò»Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿°½À¥¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ï°½À¥¤¬ºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢30Âå¸åÈ¾¤«¤é40ÂåÁ°È¾¤Î½÷À»ëÄ°¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ×Ì¿Åª¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¤½÷ÀÁØ¤Î»Ù»ý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê·ëº§¤äÎø°¦ÌäÂê¤â´Þ¤á¡¢º£¤Î°½À¥¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÄºÉ¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤É¤¦ÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£¸å¤Î°½À¥¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¼çÌò°Ê³°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤É¤¦Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼«Ê¬¤è¤ê°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤â¼ã¤¤½÷Í¥¤¿¤Á¤ÎÏÆ¤Ç¡¢Âç»ö¤ÊÃ¼Ìò¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¼þ¤ê¤¬¹Í¤¨¤ë¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹â¤¤ÊÉ¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤¬Âç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë