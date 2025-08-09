¥Ý¥Ë¥Æ¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÂçÃÀÂ¾å¤²¡Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»Ïµå¼°¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçË½Åê¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤
NMB48¤Î±ö·î´õ°Í²»¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°
¢£ºå¿À ¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê9Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡9Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À-¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNMB48¡×¤Î±ö·î´õ°Í²»¡Ê¤±¤¤¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÂÎÀ©¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Åêµå¤Ï»°ÎÝÂ¦¤ËÂçË½Åê¡£¤½¤ì¤Ç¤âµå¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾å¿·ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¡ÖJoshin ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë±ö·î¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡±ö·î¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ËÂçºå¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»þÂå¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¾å²¼¹õ¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢Ç»º°¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÅÐ¾ì¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÂçÃÀ¤ËÂ¤ò¾å¤²Åê¤¸¤¿1µå¤Ï»°ÎÝÂ¦¤ØÂç¤¤¯°ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â´ÑµÒ¤Ø¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë