この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大阪大柏原土井健大監督「マエケンから“お前ライバルになるなぁ”と言われてスイッチ入った」―そして履正社時代、宿敵PL学園を撃破

【東大阪大柏原の初日】「こいつら、可哀想やな」目腐ってる、やる気ない、草だらけ/オリックス戦力外後、巨人に入団/坂本勇人に初日に「こいつ、ヤバイっすよ」愛のあるイジリ/土井健大監督の野球人生に密着④

【打倒PL学園】マエケンに言われた「お前ライバルになるなぁ」/高校はどこでも行ける状態で履正社に進学/因縁のPLコールドで撃破、近畿大会優勝センバツ出場へ/東大阪大柏原監督土井健大の野球人生に密着②

【浪速のミニラと呼ばれた男】衝撃すぎる過去…地元では有名なヤンチャ『アイツのものは取るな』/小6で履正社岡田監督に「なんで負けたん？俺獲れよ」/元プロ・東大阪大柏原監督土井健大の野球人生に密着①

チャンネル情報

【野球×密着ドキュメンタリー】全ての野球人を対象に野球人生を取材。指導者や元プロ、甲子園のスター、野球関連企業等に密着。子どもの進路選び、野球人の成功経験、挫折等を通してお子様の野球人生に活かして頂きたい。甲子園出場経験のある3人が運営し、経済的事情で野球を辞めないよう子ども達の挑戦応援プロジェクトも実施中。