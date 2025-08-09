東大阪大柏原・土井健大監督、選抜出場後に“燃え尽き症候群”を激白「目標達成で気持ち切れた」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
第107回全国高校野球選手権大会に出場する東大阪大柏原高校の土井健大監督が、自身の野球人生を株式会社Blue Roseが運営するYouTubeチャンネル「アオバラch ～野球密着ドキュメンタリー～」にて配信の第3話。
初の甲子園出場からプロ入りまでの波乱万丈な野球人生について振り返った。
土井監督は、甲子園選抜大会で強豪・横浜高校と対戦した当時について、
「岡田監督から『ビデオ見とけ』と言われて急遽ホテルで横浜高校の打撃を研究したけど、凄すぎて見終わる前から“どうやって抑えんねん”と呆然でした」と明かす。
実際の試合では、1-0という僅差で敗れた。「あのチームと1-0で戦いきれたのは、もう自分たちは充分やと思った」と当時を振り返った。
甲子園後、燃え尽き症候群を感じていたという土井監督。
「目標を達成してしまって、夏も『土なんかいらん』と持ち帰らなかった。キャプテン4番の自分が一番気持ちが切れてて、春から夏にかけて切り替えがうまくできなかった」とし、「2年生でホームラン37本打って天狗になり、プロにも入れるだろうと慢心してしまった」と、当時の心境を赤裸々に語った。
3年生ではホームランが1本に減り、「調子が悪いというより、『もう終わりたい』となっていた自分がいた」と悔しさをにじませた。
プロ入りを果たした土井監督だが、当初は事故で足首を骨折。
「スカウトの挨拶に間に合わせるため、ギブスを自分で外して痛みに耐えながら練習に臨んだ」と気合いのエピソードも披露。
その後は過酷な減量や食物アレルギーによる体調不良にも苦しみ、
「1年で体重が30キロ落ちて、メンタル的にも追い詰められた。プロに入ったら野球が全然面白くないと思った時期もあった」と吐露する。
土井監督は、プロ在籍中の失敗談として「投資詐欺に引っかかり1000万円近い損失を出した」とも告白。
その一方で「プロ野球選手になれたことは夢でもあり、全員が行けるわけではない場所。今は授業料みたいなものだと考えている」と前向きな気持ちを見せた。
最後は「甲子園やプロを経験したからこそ、今の人生観や人付き合い、そして指導者としての自分がある」と語り、現役時代や苦労の全てが財産となっている旨を締めくくった。
